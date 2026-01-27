НА ЖИВО
          Внимание по пътя Кресна–Кулата: свлачище променя организацията на движение

          Поради свлачище движението в участък от път III-109 Кресна – Кулата – Мелник, при 11-и км, през следващите дни ще се осъществява двупосочно в една лента при ограничение на скоростта до 30 км/ч, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          Промяната в организацията на движение е въведена с цел безопасно преминаване на моторните превозни средства, след като вследствие на обилните валежи скална маса се е свлякла върху пътното платно.

          От АПИ уточняват, че веднага след подобряване на метеорологичните условия и спиране на валежите ще бъдат предприети действия за пълно разчистване на трасето и възстановяване на движението в двете ленти.

          Агенцията апелира водачите да шофират внимателно, да спазват пътните знаци и временната организация, както и ограничението на скоростта, и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на всички участници в движението.

          Актуална информация за пътната обстановка е достъпна на сайта на АПИ и денонощния телефон 0700 130 20.

