Волен Сидеров:Човешкото достойнство или го пазиш, или го продаваш

В предаването „Политика и спорт“ по Евроком Иван Търпоманов разговаря с Волен Сидеров за властта, морала и цената на компромиса. Гостът прави лична и политическа равносметка за пътя си – от публицистиката и Радио „Свободна Европа“ до участието си в активната политика и сблъсъка със системата.

„Човешкото достойнство няма цена – или го пазиш, или го продаваш", заявява Сидеров, подчертавайки, че натискът, обвиненията и институционалните удари са неизбежни за всеки, който е извън системата.

В разговора остро се критикуват фалшивите герои, медийната манипулация и липсата на мяра във властта. Според Сидеров истинският подвиг днес е „да устоиш и да не предадеш себе си“, защото без морал, историческа памет и национално достойнство бъдеще не може да има.