      вторник, 27.01.26
          Политика

          Волен Сидеров: Тръмп е поредният простак в Белия дом

          27 януари 2026 | 19:28
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Тръмп е поредният простак в Белия дом. Той не е първият невежа там, който бърка елементарни неща. Помним Джордж Буш-младши, който смяташе, че Кашмир е пуловер, а не област между Пакистан и Индия и се чудеше защо има конфликт заради един пуловер. Имаше и други простотии – бъркаха Австрия с Австралия, сега Тръмп сбърка Белгия с България.“

          Това каза председателят на ПП „Атака“ Волен Сидеров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Сидеров се изказа не по-малко остро и за украинският президент Володимир Зеленски. Той го определи като клоун, който обикаля света и иска да бъде съжаляван, а всъщност е милиардер.

          „Той е мажоритарен собственик в една от големите френски банки. Има десетки супер скъпи имоти в Америка и Европа. Откраднал е милиарди от тези всички пари, които текат от нас към него. Това трябва да се каже ясно, а не той с цялата си наглост да се изправя в Давос и на микрофона да заявява, че всеки, които се казва Виктор, следва да получи плесница“, обясни гостът.

