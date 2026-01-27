Волен Сидеров: Тръмп е поредният простак в Белия дом

„Тръмп е поредният простак в Белия дом. Той не е първият невежа там, който бърка елементарни неща. Помним Джордж Буш-младши, който смяташе, че Кашмир е пуловер, а не област между Пакистан и Индия и се чудеше защо има конфликт заради един пуловер. Имаше и други простотии – бъркаха Австрия с Австралия, сега Тръмп сбърка Белгия с България.“

Това каза председателят на ПП „Атака“ Волен Сидеров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Сидеров се изказа не по-малко остро и за украинският президент Володимир Зеленски. Той го определи като клоун, който обикаля света и иска да бъде съжаляван, а всъщност е милиардер.