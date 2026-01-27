НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Задържаха мъж, стрелял с газов пистолет в лицето на друг, при спор за паркомясто в София

          27 януари 2026 | 10:59 350
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишен мъж, извършил хулигански действия.

          - Реклама -

          Събраните до момента доказателства сочат, че на 25 януари 2026 г. около 20:00 часа в кв. „Враждебна“ в София, обвиняемият К.О. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – извадил газ-сигнален пистолет и е произвел два изстрела срещу друг мъж.

          Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

          По случая се води досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс. В хода на разследването до момента е установено, че К.О. е извършил хулиганските действия след възникнал спор между него и пострадалия за паркомясто.

          К.О. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид възможността обвиняемия да извърши престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

          Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка задържане под стража спрямо К.О.

          Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишен мъж, извършил хулигански действия.

          - Реклама -

          Събраните до момента доказателства сочат, че на 25 януари 2026 г. около 20:00 часа в кв. „Враждебна“ в София, обвиняемият К.О. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – извадил газ-сигнален пистолет и е произвел два изстрела срещу друг мъж.

          Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

          По случая се води досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс. В хода на разследването до момента е установено, че К.О. е извършил хулиганските действия след възникнал спор между него и пострадалия за паркомясто.

          К.О. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид възможността обвиняемия да извърши престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

          Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка задържане под стража спрямо К.О.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Корнелия Нинова: „Непокорна България“ влиза в изборите с идея за радикална промяна

          Дамяна Караджова -
          Лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова потвърди в студиото на предаването Твоят ден
          България

          Какво каза Рая Назарян след срещата с Йотова (на живо)

          Катя Илиева -
          Председателят на парламента Рая Назарян се срещна с държавния глава Илияна Йотова на "Дондуков" 2. Срещата им приключи преди минути. Какво каза Назарян за...
          Общество

          Владимир Иванов: 67% от левовата наличност вече е прибрана, преходът към еврото върви спокойно

          Пламена Ганева -
          Процесът по изземване на левовете от обращение напредва прогресивно и без напрежение, като 67% от левовата наличност вече е прибрана в Българската народна банка....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions