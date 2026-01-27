НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоБългарияОбщество

          Закриват автогара „Север“ в Пловдив

          27 януари 2026 | 15:22 671
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          От 1 март автогара „Север“ в Пловдив ще бъде закрита, а автобусните линии, които в момента обслужва, ще бъдат пренасочени към автогарите „Юг“ и „Родопи“. За промяната ще бъде внесено извънредно предложение за решение в Общинския съвет на Пловдив.

          - Реклама -

          Това съобщи в интервю за Радио Пловдив директорът на общинското предприятие Организация и контрол на транспорта Димчо Йоргов.

          По думите му теренът на автогара „Север“ не е общинска собственост, а частен имот. Собственикът Веселин Дошков е взел решение сградата да бъде съборена, като на нейно място се предвижда строителство на две жилищни сгради.

          „Всяка линия ще бъде разпределена към удобна автогара, съгласувано както с превозвачите, така и със собственика“, заяви Йоргов.

          Другите две автогари в града – „Юг“ и „Родопи“ – също са частна собственост, като се управляват от фирмата Хеброс бус. Йоргов допусна, че хипотетично е възможно и там да възникне подобна ситуация, но подчерта, че към момента няма такава информация.

          „В дългосрочен план трябва спешно да се мисли за терен в близост до автогара „Север“, на който да бъде изградена общинска автогара“, допълни той.

          Решението за закриването поставя отново въпроса за липсата на общинска автогара в Пловдив и зависимостта на транспортната инфраструктура от частни собственици, което според експерти може да създаде бъдещи рискове за организацията на междуградския транспорт.

          От 1 март автогара „Север“ в Пловдив ще бъде закрита, а автобусните линии, които в момента обслужва, ще бъдат пренасочени към автогарите „Юг“ и „Родопи“. За промяната ще бъде внесено извънредно предложение за решение в Общинския съвет на Пловдив.

          - Реклама -

          Това съобщи в интервю за Радио Пловдив директорът на общинското предприятие Организация и контрол на транспорта Димчо Йоргов.

          По думите му теренът на автогара „Север“ не е общинска собственост, а частен имот. Собственикът Веселин Дошков е взел решение сградата да бъде съборена, като на нейно място се предвижда строителство на две жилищни сгради.

          „Всяка линия ще бъде разпределена към удобна автогара, съгласувано както с превозвачите, така и със собственика“, заяви Йоргов.

          Другите две автогари в града – „Юг“ и „Родопи“ – също са частна собственост, като се управляват от фирмата Хеброс бус. Йоргов допусна, че хипотетично е възможно и там да възникне подобна ситуация, но подчерта, че към момента няма такава информация.

          „В дългосрочен план трябва спешно да се мисли за терен в близост до автогара „Север“, на който да бъде изградена общинска автогара“, допълни той.

          Решението за закриването поставя отново въпроса за липсата на общинска автогара в Пловдив и зависимостта на транспортната инфраструктура от частни собственици, което според експерти може да създаде бъдещи рискове за организацията на междуградския транспорт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          Екип Евроком -
          България запазва своята ясна европейска ориентация въпреки настоящата политическа нестабилност и не се намира на геополитически кръстопът. Тази теза защити бившият служебен министър-председател и...
          Политика

          Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море

          Георги Петров -
          Президентът (2017-2026) Румен Радев проведе днес среща с представители на компаниите – ключови инвеститори в проекта Kardesa, който предвижда изграждането на система от оптични...
          Крими

          МВР засече 25 пияни и 4 дрогирани шофьори за ден

          Пламена Ганева -
          При специализирана полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата служители на Министерство на вътрешните работи са установили 25 водачи, управлявали след...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions