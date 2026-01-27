Закриват автогара „Север“ в Пловдив

От 1 март автогара „Север“ в Пловдив ще бъде закрита, а автобусните линии, които в момента обслужва, ще бъдат пренасочени към автогарите „Юг“ и „Родопи“. За промяната ще бъде внесено извънредно предложение за решение в Общинския съвет на Пловдив.

- Реклама -

Това съобщи в интервю за Радио Пловдив директорът на общинското предприятие Организация и контрол на транспорта Димчо Йоргов.

По думите му теренът на автогара „Север“ не е общинска собственост, а частен имот. Собственикът Веселин Дошков е взел решение сградата да бъде съборена, като на нейно място се предвижда строителство на две жилищни сгради.

„Всяка линия ще бъде разпределена към удобна автогара, съгласувано както с превозвачите, така и със собственика“, заяви Йоргов.

Другите две автогари в града – „Юг“ и „Родопи“ – също са частна собственост, като се управляват от фирмата Хеброс бус. Йоргов допусна, че хипотетично е възможно и там да възникне подобна ситуация, но подчерта, че към момента няма такава информация.

„В дългосрочен план трябва спешно да се мисли за терен в близост до автогара „Север“, на който да бъде изградена общинска автогара“, допълни той.

Решението за закриването поставя отново въпроса за липсата на общинска автогара в Пловдив и зависимостта на транспортната инфраструктура от частни собственици, което според експерти може да създаде бъдещи рискове за организацията на междуградския транспорт.