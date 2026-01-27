Залят мост над река Арда остави села без пътна връзка, обявено е частично бедствено положение

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение заради обилните валежи, паднали на 26 и 27 януари 2026 г. Мярката обхваща част от територията на общината и засяга шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за извънредната мярка е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. Вследствие на придошлите води съоръжението е станало непроходимо, което отново е прекъснало единствената пътна връзка към засегнатите населени места.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци, като целта е гарантиране безопасността на населението. Мостът е единствената транспортна артерия за жителите на селата, попадащи в обхвата на бедственото положение.