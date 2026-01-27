НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоБългарияИкономика

          Заради събирането на кенчета и пластмаса: БСП иска одържавяване на депозитната система, бизнесът предупреждава за риск от провал

          27 януари 2026 | 14:56 310
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Депутати от БСП предприеха изненадващ ход за промяна на модела за рециклиране в България, предлагайки бъдещата Национална депозитна система да функционира като публично предприятие под държавен контрол.

          - Реклама -

          Законопроектът за промени в Закона за управление на отпадъците е внесен в парламента на 21 януари от народните представители Драгомир Стойнев и Биляна Иванова, сочи справка в регистрите на Народното събрание.

          Предложението, внесено в последните дни на парламента, предизвиква сериозно напрежение сред бизнеса и заинтересованите страни. Основната критика е насочена към липсата на обществено обсъждане и опитите за заобикаляне на диалога с Министерството на околната среда и водите, който се води от години.

          Според представители на индустрията, държавният модел е доказано неефективен и създава условия за непрозрачност, за разлика от утвърдените в Европа системи, управлявани от бизнеса.

          България остава една от малкото държави в Европейския съюз, която все още не е въвела работеща депозитна система за връщане на бутилки и кенчета срещу възстановяване на сумата. Този механизъм е ключов за постигане на високите цели за рециклиране, заложени от Брюксел.

          В края на миналата година екоминистърът Манол Генов от БСП изрази намерение за създаване на държавен оператор – подход, който се среща изключително рядко в европейската практика и се счита за най-малко ефективен.

          В текстовете на новия законопроект е записано, че Националният депозитен оператор ще бъде публично предприятие, в което „справедливо и равно участие“ ще имат производители, вносители, търговци и оползотворяващи организации.

          Бизнесът обаче вижда конфликт на интереси в включването на организациите за оползотворяване (тези, опериращи с цветните контейнери) като равноправен партньор. Причината е, че основният приход на новата структура ще идва от продажбата на суровини именно към рециклиращата индустрия, което създава ситуация, в която те ще продават сами на себе си.

          Предвижда се Националният депозитен оператор да бъде създаден в срок от шест месеца след приемането на закона. Системата трябва да заработи ефективно до 1 януари 2028 г., като първоначално обхване пластмасовите бутилки и металните кенове с вместимост от 0.1 до 3 литра.

          Година по-късно, от 1 януари 2029 г., обхватът трябва да се разшири и върху стъклените опаковки.

          Този времеви график е съобразени с крайния срок, в който България трябва да изпълни ангажимента си към Европейския съюз за събиране на 90% от пластмасовите и метални опаковки за напитки. Експертите са категорични, че без национална депозитна система тази цел е непостижима.

          Самият механизъм за потребителите предвижда депозитът да се начислява отделно от цената на стоката, като няма да се включва в данъчната основа по ДДС.

          Сумата ще бъде изписана на отделен ред в касовата бележка и ще се възстановява при връщане на празната опаковка или при последваща покупка. Търговците ще бъдат задължени да приемат опаковките, освен ако те не са повредени или не отговарят на изискванията.

          Към момента вносителите на законопроекта не посочват конкретни разчети за първоначалните разходи по изграждането на държавната система. Липсата на ясни дялове и механизми за контрол в предложението засилва опасенията на бизнеса, че екоминистерството, което среща трудности с организацията на рециклирането в други сектори като стари автомобили и електроника, няма да се справи с управлението на толкова мащабен процес.

          Депутати от БСП предприеха изненадващ ход за промяна на модела за рециклиране в България, предлагайки бъдещата Национална депозитна система да функционира като публично предприятие под държавен контрол.

          - Реклама -

          Законопроектът за промени в Закона за управление на отпадъците е внесен в парламента на 21 януари от народните представители Драгомир Стойнев и Биляна Иванова, сочи справка в регистрите на Народното събрание.

          Предложението, внесено в последните дни на парламента, предизвиква сериозно напрежение сред бизнеса и заинтересованите страни. Основната критика е насочена към липсата на обществено обсъждане и опитите за заобикаляне на диалога с Министерството на околната среда и водите, който се води от години.

          Според представители на индустрията, държавният модел е доказано неефективен и създава условия за непрозрачност, за разлика от утвърдените в Европа системи, управлявани от бизнеса.

          България остава една от малкото държави в Европейския съюз, която все още не е въвела работеща депозитна система за връщане на бутилки и кенчета срещу възстановяване на сумата. Този механизъм е ключов за постигане на високите цели за рециклиране, заложени от Брюксел.

          В края на миналата година екоминистърът Манол Генов от БСП изрази намерение за създаване на държавен оператор – подход, който се среща изключително рядко в европейската практика и се счита за най-малко ефективен.

          В текстовете на новия законопроект е записано, че Националният депозитен оператор ще бъде публично предприятие, в което „справедливо и равно участие“ ще имат производители, вносители, търговци и оползотворяващи организации.

          Бизнесът обаче вижда конфликт на интереси в включването на организациите за оползотворяване (тези, опериращи с цветните контейнери) като равноправен партньор. Причината е, че основният приход на новата структура ще идва от продажбата на суровини именно към рециклиращата индустрия, което създава ситуация, в която те ще продават сами на себе си.

          Предвижда се Националният депозитен оператор да бъде създаден в срок от шест месеца след приемането на закона. Системата трябва да заработи ефективно до 1 януари 2028 г., като първоначално обхване пластмасовите бутилки и металните кенове с вместимост от 0.1 до 3 литра.

          Година по-късно, от 1 януари 2029 г., обхватът трябва да се разшири и върху стъклените опаковки.

          Този времеви график е съобразени с крайния срок, в който България трябва да изпълни ангажимента си към Европейския съюз за събиране на 90% от пластмасовите и метални опаковки за напитки. Експертите са категорични, че без национална депозитна система тази цел е непостижима.

          Самият механизъм за потребителите предвижда депозитът да се начислява отделно от цената на стоката, като няма да се включва в данъчната основа по ДДС.

          Сумата ще бъде изписана на отделен ред в касовата бележка и ще се възстановява при връщане на празната опаковка или при последваща покупка. Търговците ще бъдат задължени да приемат опаковките, освен ако те не са повредени или не отговарят на изискванията.

          Към момента вносителите на законопроекта не посочват конкретни разчети за първоначалните разходи по изграждането на държавната система. Липсата на ясни дялове и механизми за контрол в предложението засилва опасенията на бизнеса, че екоминистерството, което среща трудности с организацията на рециклирането в други сектори като стари автомобили и електроника, няма да се справи с управлението на толкова мащабен процес.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          Екип Евроком -
          България запазва своята ясна европейска ориентация въпреки настоящата политическа нестабилност и не се намира на геополитически кръстопът. Тази теза защити бившият служебен министър-председател и...
          Политика

          Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море

          Георги Петров -
          Президентът (2017-2026) Румен Радев проведе днес среща с представители на компаниите – ключови инвеститори в проекта Kardesa, който предвижда изграждането на система от оптични...
          Крими

          МВР засече 25 пияни и 4 дрогирани шофьори за ден

          Пламена Ганева -
          При специализирана полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата служители на Министерство на вътрешните работи са установили 25 водачи, управлявали след...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions