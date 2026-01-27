Защо превозвачите затвориха „Гюешево“ и „Калотина“

За втори пореден ден превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина блокират гранични пунктове със страни от Шенгенското пространство. Причината за протестните действия е т.нар. правило „90 от 180“, което ограничава престоя на шофьори от трети страни в Европейския съюз. Недоволството засяга и българската граница.
На ГКПП Калотина не се наблюдава струпване на тежкотоварни камиони в посока България–Сърбия. От полунощ обаче блокадата вече е двупосочна – както от Сърбия към България, така и от България към Сърбия и Северна Македония.
Липсата на колони се дължи на факта, че българските превозвачи са се подготвили предварително, като използват алтернативни маршрути.
Протестът е насочен срещу европейското правило, което позволява на шофьори от трети страни да пребивават в ЕС до 90 дни в рамките на шест месеца. По думите на превозвачите този срок е недостатъчен за международния транспорт, а след изчерпването му водачите са проверявани, задържани и дори депортирани.
Те настояват за изключение за професионалните шофьори, като подчертават, че не са туристи. Блокадата засяга само товарния транспорт, докато пътническите превози и леките автомобили преминават безпрепятствено.
По думите му блокадите по границите са „крайната мярка“, до която се стига заради липсата на решение.
Според българските превозвачи създалата се ситуация води до сериозни финансови загуби, тъй като са принудени да използват обходни маршрути през Румъния, което удължава разстоянията им с 500–600 километра.
