Защо превозвачите затвориха „Гюешево“ и „Калотина“

За втори пореден ден превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина блокират гранични пунктове със страни от Шенгенското пространство. Причината за протестните действия е т.нар. правило „90 от 180“, което ограничава престоя на шофьори от трети страни в Европейския съюз. Недоволството засяга и българската граница.

На ГКПП Калотина не се наблюдава струпване на тежкотоварни камиони в посока България–Сърбия. От полунощ обаче блокадата вече е двупосочна – както от Сърбия към България, така и от България към Сърбия и Северна Македония.

Липсата на колони се дължи на факта, че българските превозвачи са се подготвили предварително, като използват алтернативни маршрути.

Протестът е насочен срещу европейското правило, което позволява на шофьори от трети страни да пребивават в ЕС до 90 дни в рамките на шест месеца. По думите на превозвачите този срок е недостатъчен за международния транспорт, а след изчерпването му водачите са проверявани, задържани и дори депортирани.

Те настояват за изключение за професионалните шофьори, като подчертават, че не са туристи. Блокадата засяга само товарния транспорт, докато пътническите превози и леките автомобили преминават безпрепятствено.

„Единствената причина е, че нашите шофьори имат лимитиран престой в Шенгенската зона от 180 дни на 90. И за това ние започнахме протестни действия, защото всеки ден имаме задържани шофьори в Европа. Депортирани, все едно са престъпници. Свалят шофьорите от камионите, вкарват ги в арест, снимат ги като терористи и ги изпращат със самолет. А превозното средство остава там и изпращаме друг шофьор от Сърбия да го прибере. Това не е нормално. Затова сме недоволни“, обясни Александър Спасич от Сръбската асоциация на международните превозвачи в ефира на БНТ.

„Искаме да кажем на Европейската комисия, че ние започнахме този процес преди 15 години. Но от две години насам провеждаме много разговори с Европейската комисия, но без резултати“, допълни той.

По думите му блокадите по границите са „крайната мярка“, до която се стига заради липсата на решение.

„Няма нормално предложение от Европейската комисия. Имаме някои предложения и искаме отново да подновим диалога с Брюксел и Шенгенската зона. Ние просто искаме за професионалните шофьори някакво изключение от този закон, защото, превозвайки стоки в Европейския съюз, не искаме те да бъдат арестувани“, заяви още Спасич.

„Блокадата е само за превоза на стоки. Не искаме да възпрепятстваме превоза на пътници и хората, които минават границите. Целият внос и износ, целият транспорт от нашите четири страни е спрян. Казахме минимум 7 дни или ако има някакъв отзвук, някаква гаранция за среща с конкретни предложения за разрешаване на казуса. Но е достатъчно също да имаме официален документ, уверение, че нашите шофьори няма да бъдат арестувани, ако останат повече от 90 дни в Шенгенската зона“, посочи той.

Според българските превозвачи създалата се ситуация води до сериозни финансови загуби, тъй като са принудени да използват обходни маршрути през Румъния, което удължава разстоянията им с 500–600 километра.