Зеленски: Украйна може да влезе в ЕС през 2027 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква реалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз през 2027 г., като определи членството като ключова гаранция за сигурността на страната и на целия континент. Държавният глава направи изявлението в социалните мрежи след разговор с австрийския канцлер Кристиан Щокер.

По думите на Зеленски, интеграцията в Европейският съюз не е само политически акт, а стратегически елемент от архитектурата на европейската сигурност. Той подчерта, че Украйна допринася за общата сила на Европа чрез своя опит в сферата на сигурността, технологиите и икономиката, поради което Киев настоява за конкретна дата – 2027 година.

Разговорът между двамата лидери е засегнал и тристранните срещи между украинската, американската и руската делегация, проведени миналата седмица в Обединените арабски емирства. Според Зеленски фокусът е бил върху военни въпроси и гаранции за сигурност.

Темата за членството на Украйна в ЕС отново излезе на преден план, след като Европейската комисия представи пътна карта за присъединяване до 2027 г. Планът предизвика остра реакция от страна на унгарския премиер Виктор Орбан, който остава една от основните пречки пред напредъка на Украйна към членство.

В хода на разговора с австрийския канцлер Зеленски е поставил и въпроса за енергийната ситуация в Украйна, като е изтъкнал, че руските атаки срещу енергийната инфраструктура продължават ежедневно. Той благодари на Австрия за предоставената финансова помощ за енергийния сектор и отбеляза, че са обсъдени и допълнителни форми на подкрепа.

В заключение украинският президент съобщи, че е поканил Кристиан Щокер на посещение в Украйна, за да продължат диалога в рамките на лична среща.