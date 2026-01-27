НА ЖИВО
          Жълт код за значителни валежи и риск от наводнения в 11 области

          27 януари 2026 | 08:47
          Снимка: iStock
          Метеоролозите предупреждават за повишен риск от наводнения, след като жълт код за значителни валежи е обявен за 11 области в Западна и Южна България.

          Предупреждението важи за София, София-град, Видин, Монтана, Враца, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник. Очакваните количества валежи са между 20 и 40 литра на квадратен метър.

          Циклони, валежи и температурни амплитуди в края на януари и началото на февруари Циклони, валежи и температурни амплитуди в края на януари и началото на февруари

          Причината за усложнената метеорологична обстановка е циклон, който от началото на седмицата преминава през страната и носи със себе си облачност и интензивни валежи. Според прогнозите съществува опасност от разливи на реки, както и от активизиране на свлачища в засегнатите райони.

          Очаква се през днешния ден в западната половина на страната дъждът постепенно да премине в сняг, което допълнително усложнява обстановката.

