Жълт код за значителни валежи и риск от наводнения в 11 области

Метеоролозите предупреждават за повишен риск от наводнения, след като жълт код за значителни валежи е обявен за 11 области в Западна и Южна България.

Предупреждението важи за София, София-град, Видин, Монтана, Враца, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник. Очакваните количества валежи са между 20 и 40 литра на квадратен метър.

Причината за усложнената метеорологична обстановка е циклон, който от началото на седмицата преминава през страната и носи със себе си облачност и интензивни валежи. Според прогнозите съществува опасност от разливи на реки, както и от активизиране на свлачища в засегнатите райони.

Очаква се през днешния ден в западната половина на страната дъждът постепенно да премине в сняг, което допълнително усложнява обстановката.