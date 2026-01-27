НА ЖИВО
          Жена пострада след инцидент с домашно куче в Казанлък

          27 януари 2026 | 20:37
          Млада жена е пострадала при инцидент с домашно куче в източен квартал на Казанлък. Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото, а домашният ѝ любимец също е ранен.

          Инцидентът е станал по време на сутрешна разходка. Пострадалата Елица Петкова разхождала кучето си от породата джак ръсел, когато внезапно била нападната от едро куче, излязло от близък частен имот, съобщи кореспондентът на БГНЕС в региона.

          По думите ѝ животното е било без надзор и агресивно – първо нападнало нейното куче, а след това и нея, когато се опитала да го защити.

          Нападението било прекратено благодарение на бързата намеса на случаен минувач, който успял да прогони агресивното куче. То се оттеглило обратно в имота, от който е излязло.

          В резултат на инцидента младата жена е получила ухапвания по ръцете и лицето. Домашното ѝ куче е стабилизирано във ветеринарна клиника.

          За случая са уведомени компетентните органи. Предстои да бъде установен собственикът на агресивното животно, както и дали то е било отглеждано при спазване на изискванията за безопасност. След приключване на проверката ще бъде преценено дали ще бъдат наложени санкции и какви мерки ще се предприемат, за да се предотвратят подобни инциденти.

