Зверев показа по-здрави нерви от Тиен в първия четвъртфинал

Александър Зверев продължава стабилното си представяне на Aустрелиън Оупън. Световният №3 се класира за полуфиналите след успех над Лърнър Тиен с 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3) в атрактивен четвъртфинален сблъсък.

- Реклама -

Това е десети полуфинал в турнирите от Големия шлем за германеца. В Мелбърн той достига до тази фаза за втора поредна година и за четвърти път общо, като затвърди позицията си сред най-постоянните играчи на голямата сцена.

Зверев вече има предимство в преките двубои с 20-годишния левичар Тиен – 2:1 победи.

Срещата предложи сериозна интрига, особено в четвъртия сет, когато двамата си разменяха удари без нито един да отстъпва. Младият американец дори бе близо до това да прати мача в пети сет, но в решителните моменти опитът си каза думата.

Бившият финалист в Мелбърн показа класа в тайбрека, който контролира изцяло. Зверев поведе с 6:0 и бързо сложи край на надеждите на Тиен за сензационен обрат.