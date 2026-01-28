1,2 млн. евро компенсации за неприети в детска градина деца

Правителството в оставка одобри близо 1,2 млн. евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на места.

Средствата се предоставят за 2028 деца от четири общини – Столична, Пловдив, Варна и Родопи.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г. и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

За същия период правителството одобри финансиране за още 1,4 млн. евро за компенсиране на родителите, разпределено по бюджетите на Столична община и общините Пловдив, Варна, Божурище и Аврен за 2026 г.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България, 2026-2030 г.

Министрите взеха решение за разкриване на Институт по криптоикономика, блокчейн и иновации (ИКИБИ) към Университета за национално и световно стопанство.