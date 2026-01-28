НА ЖИВО
          Начало

          Адв. Методи Лалов: Хронология на едно безчинство

          28 януари 2026 | 10:03
          Методи Лалов, Фейсбук

          Възможно ли е да караш в своята пътна лента, да станеш жертва на чужда груба грешка и въпреки това държавната машина да се стовари върху теб с цялата си тежест?

          Хронология на едно безчинство:

          Шофьор на камион се движи в своята лента. Срещу него навлиза лек автомобил. Следва удар, при който за съжаление жената, управлявала автомобила, загива на място.

          Свидетели и експертизи са категорични: причината за ПТП са „неправилните субективни действия на водачката на лекия автомобил (навлизане в лентата за насрещно движение)“. Въпреки фактите, разследващият полицай Димитър Божков от СДВР и прокурор Ангел Попколев от СГП решават да повдигнат обвинение на невинния водач. Но не спират дотук:

          – Полицай Божков налага парична гаранция от 10 000 лева без никакви мотиви.

          – Прокурор Попколев отнема шофьорската книжка на човека – отново без никакви мотиви.

          Заедно с колегата ми адв. Iskra Kishkova – lawyer поехме защитата срещу тези произволни актове.

          СГС (съдия Даниела Борисова) по ЧНД 333/2026 г. с отлично мотивирано определение от 19.01.2026 г. ОТМЕНИ гаранцията и отказа да наложи каквато и да е мярка за неотклонение.

          СГС (съдия Христина Михайлова) по ЧНД 385/2026 г. сложи край на абсурда с книжката, като ОТМЕНИ постановлението на прокурор Попколев.

          Не можем да подминем и поведението на съдия Анелия Щерева (ЧНД 385/2026 г.), която вместо да се произнесе незабавно по казуса с книжката, се „мота“ 4 дни, само за да си направи самоотвод накрая.

          Имаме прокуратура, която често безчинства, игнорирайки фактите. Имаме и съд, който в този случай успя да се справи с правото, но за съжаление това се случва все по-рядко.

          Продължаваме да се борим за справедливост, защото законът трябва да се прилага стриктно, а не да се ползва като инструмент за неоснователен натиск.

          Методи Лалов, Фейсбук

