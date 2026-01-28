Александър Овечкин  се доближи до историческа граница

Капитанът Александър Овечкин вкара единственото попадение за Вашингтон Кепитълс при загубата с 1:5 като гост на Сиатъл Кракен. По този начин 40-годишният руснак вече има на сметката си 996 гола в НХЛ и е на 20 от рекорда на Уейн Грецки по този показател. Легендарният канадец е единственият в цялата история на Лигата, който е преминавал границата от 1000 попадения.

Джаред Макан се отличи с два гола и две асистенции за втория последователен успех на Сиатъл. Джордан Ебърли и Мани Бениърс добавиха по едно попадение и едно голово подаване. Райкър Евънс също беше точен, а Филип Грубауер направи 19 спасявания. Вратарят на Вашингтон Логан Томпсън отрази 27 удара при втората поредна загуба на тима си.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАЧОВЕТЕ В НХЛ

Бостън Бруинс – Нешвил Предатърс 3:2 след продължение

Торонто Мейпъл Лийфс – Бъфало Сейбърс 4:7

Монреал Канейдиънс – Вегас Голдън Найтс 3:2 след продължение

Детройт Ред Уингс – Лос Анджелис Клипърс 1:3

Флорида Пантърс – Юта Мамут 3:4

Ню Джърси Девилс – Уинипег Джетс 3:4

Сейнт Луис Блус – Далас Старс 3:4

Минесота Уайлд – Чикаго Блекхоукс 4:3 след дузпи

Ванкувър Канъкс – Сан Хосе Шаркс 2:5

Сиатъл Кракен – Вашингтон Кепитълс 5:1

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Тампа Бей Лайтнинг 70 точки, Детройт Ред Уингс 69, Бъфало Сейбърс, Монреал Канейдиънс и Бостън Бруинс по 65

Столична дивизия: Каролина Хърикейнс 69, Питсбърг Пингуинс 63, Ню Йорк Айлъндърс 61

Западна конференция

Централна дивизия: Колорадо Авъланч 79, Минесота Уайлс 70, Далас Старс 69

Тихоокеанска дивизия: Вегас Голдън Найтс 63, Едмънтън Ойлърс 62, Анахайм Дъкс 59