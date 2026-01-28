НА ЖИВО
          Александър Овечкин  се доближи до историческа граница

          Руснакът на четири гола от кота „1000“ в НХЛ

          28 януари 2026 | 13:25 150
          Сподели
          Капитанът Александър Овечкин вкара единственото попадение за Вашингтон Кепитълс при загубата с 1:5 като гост на Сиатъл Кракен. По този начин 40-годишният руснак вече има на сметката си 996 гола в НХЛ и е на 20 от рекорда на Уейн Грецки по този показател. Легендарният канадец е единственият в цялата история на Лигата, който е преминавал границата от 1000 попадения.

          Джаред Макан се отличи с два гола и две асистенции за втория последователен успех на Сиатъл. Джордан Ебърли и Мани Бениърс добавиха по едно попадение и едно голово подаване. Райкър Евънс също беше точен, а Филип Грубауер направи 19 спасявания. Вратарят на Вашингтон Логан Томпсън отрази 27 удара при втората поредна загуба на тима си.

          РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАЧОВЕТЕ В НХЛ
          Бостън Бруинс – Нешвил Предатърс 3:2 след продължение
          Торонто Мейпъл Лийфс – Бъфало Сейбърс 4:7
          Монреал Канейдиънс – Вегас Голдън Найтс 3:2 след продължение
          Детройт Ред Уингс – Лос Анджелис Клипърс 1:3
          Флорида Пантърс – Юта Мамут 3:4
          Ню Джърси Девилс – Уинипег Джетс 3:4
          Сейнт Луис Блус – Далас Старс 3:4
          Минесота Уайлд – Чикаго Блекхоукс 4:3 след дузпи
          Ванкувър Канъкс – Сан Хосе Шаркс 2:5
          Сиатъл Кракен – Вашингтон Кепитълс 5:1

          Лидери в отделните дивизии
          Източна конференция
          Атлантическа дивизия: Тампа Бей Лайтнинг 70 точки, Детройт Ред Уингс 69, Бъфало Сейбърс, Монреал Канейдиънс и Бостън Бруинс по 65
          Столична дивизия: Каролина Хърикейнс 69, Питсбърг Пингуинс 63, Ню Йорк Айлъндърс 61

          Западна конференция
          Централна дивизия: Колорадо Авъланч 79, Минесота Уайлс 70, Далас Старс 69
          Тихоокеанска дивизия: Вегас Голдън Найтс 63, Едмънтън Ойлърс 62, Анахайм Дъкс 59

          Спорт

          Лудогорец обяви изходящ трансфер

          Станимир Бакалов -
          Лудогорец и Ботев (Пловдив) финализираха успешно преговорите по сделка за отдаването под наем на крилото Емерсон Родригес, съобщи официалният сайт на „орлите“. 25-годишният колумбиец ще...
          Тенис

          Пред нов дуел с Джокович – Яник Синер победи Бен Шелтън

          Николай Минчев -
          Яник Синер се превърна в последния полуфиналист в тазгодишното издание на Australian Open, след като спечели срещата си в сряда срещу Бен Шелтън с...
          Спорт

          Програма на ЦСКА до 31 януари

          Станимир Бакалов -
          Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировки утре (27 януари) след завръщането си от подготвителния лагер в Анталия. През настоящата седмица тимът на Христо...
          Вашият коментар
