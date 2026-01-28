Александър Овечкин  се доближи до историческа граница

28 януари 2026 | 13:25
Капитанът Александър Овечкин вкара единственото попадение за Вашингтон Кепитълс при загубата с 1:5 като гост на Сиатъл Кракен. По този начин 40-годишният руснак вече има на сметката си 996 гола в НХЛ и е на 20 от рекорда на Уейн Грецки по този показател. Легендарният канадец е единственият в цялата история на Лигата, който е преминавал границата от 1000 попадения.
Джаред Макан се отличи с два гола и две асистенции за втория последователен успех на Сиатъл. Джордан Ебърли и Мани Бениърс добавиха по едно попадение и едно голово подаване. Райкър Евънс също беше точен, а Филип Грубауер направи 19 спасявания. Вратарят на Вашингтон Логан Томпсън отрази 27 удара при втората поредна загуба на тима си.
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАЧОВЕТЕ В НХЛ
Бостън Бруинс – Нешвил Предатърс 3:2 след продължение
Торонто Мейпъл Лийфс – Бъфало Сейбърс 4:7
Монреал Канейдиънс – Вегас Голдън Найтс 3:2 след продължение
Детройт Ред Уингс – Лос Анджелис Клипърс 1:3
Флорида Пантърс – Юта Мамут 3:4
Ню Джърси Девилс – Уинипег Джетс 3:4
Сейнт Луис Блус – Далас Старс 3:4
Минесота Уайлд – Чикаго Блекхоукс 4:3 след дузпи
Ванкувър Канъкс – Сан Хосе Шаркс 2:5
Сиатъл Кракен – Вашингтон Кепитълс 5:1
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Тампа Бей Лайтнинг 70 точки, Детройт Ред Уингс 69, Бъфало Сейбърс, Монреал Канейдиънс и Бостън Бруинс по 65
Столична дивизия: Каролина Хърикейнс 69, Питсбърг Пингуинс 63, Ню Йорк Айлъндърс 61
Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо Авъланч 79, Минесота Уайлс 70, Далас Старс 69
Тихоокеанска дивизия: Вегас Голдън Найтс 63, Едмънтън Ойлърс 62, Анахайм Дъкс 59
