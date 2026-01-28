Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) взе решение да отложи планираните довършителни ремонтни дейности на тунел „Топли дол“. Причината за промяната в графика е интензивният тежкотоварен трафик, пренасочен през автомагистрала „Хемус“ вследствие на протестите на превозвачите от Западните Балкани.

Реконструкцията на тръбата в посока София тече от 2023 г., като първоначалните разчети предвиждаха от понеделник цялото движение да бъде прехвърлено двупосочно в тръбата за Варна. Тази организация обаче бе отменена заради усложнената обстановка.

Инж. Йордан Вълчев, председател на Управителния съвет на АПИ, обясни ситуацията с непредвидените затруднения по границите:

„За съжаление в този момент се оказа проблем с ГКПП-тата със Сърбия и Македония, които са затворени и съответно целият трафик се пренасочи през „Хемус“ към Видин, това нещо беше изненада за нас, веднага реагирахме и направихме промени в организацията и за момента няма да продължи ремонта в тунела.“

Въпреки временното спиране на дейностите, очакванията са обновеният тунел да бъде завършен и въведен в експлоатация преди началото на активния летен сезон. Дотогава обаче магистралата остава без надеждно алтернативно трасе, тъй като старият път през прохода Витиня също остава затворен. Експертите отчитат риск от активизиране на свлачищни процеси в района, където пътят е укрепен с анкерна стена след тунел „Витиня“.

За трайното решаване на проблема е необходимо изготвянето на технически проект и последващи строителни дейности. Относно сроковете за укрепването на стария път, инж. Вълчев уточни:

„Предстои направа на проект, които трябва да прецени, какво точно трябва да се направи в този участък, какво точно трябва да се ремонтира и след това 330 дена имат време за строителство.“

Въпросната подпорна стена е сложно съоръжение, изградено първоначално през 1985 г. Тя е преминала през ремонти и стабилизация през 2013 г. и 2015 г., когато са регистрирани нови движения на земните маси. Участъкът е с дължина близо 270 метра, а височината на откосите варира между 15 и 30 метра.

Анкерите, използвани за конструкцията, са елементи от високоякостна стомана, които укрепват нестабилните скатни изкопи в комбинация с армиран пръскан бетон.

Прогнозната стойност на необходимия ремонт възлиза на близо 10 млн. евро без ДДС. На въпрос защо реконструкцията на този участък изисква такъв сериозен финансов ресурс, председателят на УС на АПИ посочи мащаба на предизвикателството:

„Както споменах, това е най-тежкото съоръжение – подпорно, ако видите, там огромна е планината и, за да се осигури сигурността, трябва много тежко съоръжение, което е дълго 273 метра и е високо над 30 метра на места.“

Като превантивна мярка ще бъде изградена специализирана мониторингова система. Единствено ако данните от нея потвърдят, че няма опасност от срутвания, старият път през Витиня ще бъде отворен за преминаване.