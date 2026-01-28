Липсата на ясни правила, законност и предвидима среда превръща българския бизнес в заложник на политическата конюнктура, а гражданите – в потърпевши от липсата на адекватна инфраструктура. Тази теза разви бившият министър на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков в разговор с журналиста Николай Колев. Според него основният проблем в държавното управление е, че политическата класа не създава условия за нормален живот и работа, а вместо това противопоставя обществото на бизнеса чрез стратегията „разделяй и владееш“.

Архитект Шишков, който бе част от служебния кабинет през 2022-2023 г., подчерта, че поведението на икономическите субекти е директно следствие от рамката, наложена от държавата. Той акцентира върху строителния бранш, където държавата се явява основен и почти единствен инвеститор за големите инфраструктурни обекти.

„Строителните фирми, както и целия изобщо бранш, не само строителен, изобщо целия бизнес в България, той е продукт на едни норми и на едни условия на труд, едни условия на изобщо на бизнес, който могат да правят, които ги определя държавата“, обясни Шишков.

По думите му, въпреки насложеното обществено мнение, почтеният бизнес не желае корупционни схеми, а сигурност. „Иска да има ред, иска да има законност“, категоричен бе архитектът, допълвайки, че в момента никой предприемач не може да бъде сигурен как ще развива дейността си в настоящата среда.

Като пример за порочна практика, която изкривява пазара и създава зависимости, бившият министър посочи раздаването на големи инфраструктурни обекти без състезателни процедури, визирайки строителството на магистрала „Хемус“.

„Раздаването на инхаус поръчките на магистрала Хемус означава, че по най-най-непрозрачния начин някой чиновник или някой политик раздава лотове на строителни фирми“, коментира Шишков. Според него този механизъм поставя компаниите в унизителна позиция: „Те, естествено, на практика ще бъдат абсолютни слуги на властта. Това обаче нормалният бизнес не го иска“.

Липсата на експертиза и морал в управлението рефлектира директно върху качеството на живот на гражданите. Шишков изрази мнение, че политиците често заблуждават избирателите с илюзии, вместо да решават реалните проблеми. „Не ни създават, извинявайте, не ни създават условия да живеем нормално“, заяви той, допълвайки, че поведението на държавата и общините години наред е било насочено към създаване на конфликти, вместо към решаване на проблемите.

„България в момента, в години назад, включително поведението и на държавата, и на Столична община, беше разделяй да владееш“, посочи архитектът. Той обясни, че администрацията често настройва обществото срещу строителите, за да прикрие собственото си неизпълнение на задълженията.

В разговора бе засегната и темата за корупцията и възможностите за нейното ограничаване. Шишков припомни свое предложение, обсъждано и с президента Румен Радев, за изграждане на магистрали чрез концесия. Според него това е работещ пазарен механизъм, който елиминира кражбите, тъй като „няма инвеститор, който краде от себе си“.

Бившият министър призова за по-активно гражданско участие и гласуване като единствен изход от ситуацията, в която политическите спорове и лозунги изместват реалната работа в полза на хората.