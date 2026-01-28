НА ЖИВО
          Арх. Иван Шишков: Няма никакви ясни правила за строителния бранш

          28 януари 2026 | 19:19
          „Няма никакви ясни правила за строителния бранш. раздаването на инхаус поръчките на магистрала „Хемус“ означава, че по най-непрозрачния начин някой чиновник или някой политик раздава лотове на строителни фирми. Те какво ще правят тези хора? Ще бъдат абсолютни слуги на властта.“

          Това каза бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Архитектът беше категоричен, че всичко това рефлектира върху строежа на автомагистралите у нас, и причина все още „Хемус“ да не е построена и допълни, че това се отнася и за много други магистрали.

          Специалистът беше категоричен, че начинът на живеене, който досегашните управляващи са ни предоставяли, не е бил този, които ние като граждани искаме да имаме.

          „Не искаме много от държавата- политиците да ни предоставят добра инфраструктура, да има честни правила, да не се краде бизнес, да има добра съдебна система. Това искат хората“, каза още гостът.

          Архитектът беше категоричен, че всичко това рефлектира върху строежа на автомагистралите у нас, и причина все още „Хемус“ да не е построена и допълни, че това се отнася и за много други магистрали.

          Специалистът беше категоричен, че начинът на живеене, който досегашните управляващи са ни предоставяли, не е бил този, които ние като граждани искаме да имаме.

          „Не искаме много от държавата- политиците да ни предоставят добра инфраструктура, да има честни правила, да не се краде бизнес, да има добра съдебна система. Това искат хората“, каза още гостът.

