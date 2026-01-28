Арх. Иван Шишков: Няма никакви ясни правила за строителния бранш

„Няма никакви ясни правила за строителния бранш. раздаването на инхаус поръчките на магистрала „Хемус“ означава, че по най-непрозрачния начин някой чиновник или някой политик раздава лотове на строителни фирми. Те какво ще правят тези хора? Ще бъдат абсолютни слуги на властта.“

Това каза бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Архитектът беше категоричен, че всичко това рефлектира върху строежа на автомагистралите у нас, и причина все още „Хемус“ да не е построена и допълни, че това се отнася и за много други магистрали.

Специалистът беше категоричен, че начинът на живеене, който досегашните управляващи са ни предоставяли, не е бил този, които ние като граждани искаме да имаме.