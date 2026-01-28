Арх. Иван Шишков: Няма никакви ясни правила за строителния бранш

28 януари 2026 | 19:19
Това каза бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Архитектът беше категоричен, че всичко това рефлектира върху строежа на автомагистралите у нас, и причина все още „Хемус“ да не е построена и допълни, че това се отнася и за много други магистрали.
Специалистът беше категоричен, че начинът на живеене, който досегашните управляващи са ни предоставяли, не е бил този, които ние като граждани искаме да имаме.
