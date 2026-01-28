НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „България може“ изключва шестима свои членове, включително бивши депутати

          Мотивите за искането са системно неизпълнение на уставни задължения, липса на реална дейност и действия, които уронват престижа и единството на партията.

          28 януари 2026 | 13:42 2531
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Ръководството на България Може е внесло искане за изключване на шестима свои членове, сред които и бивши депутати от „Възраждане“, съобщиха от партийния пресцентър. Засегнатите са Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов – част от Изпълнителния съвет и Контролната комисия, някои от тях заемали ключови позиции в ръководството.

          - Реклама -

          Мотивите за искането са системно неизпълнение на уставни задължения, липса на реална дейност и действия, които уронват престижа и единството на партията. В прессъобщението се посочва, че уставът допуска изключване при подобни нарушения.

          Отсъствия и неактивност

          От 29 заседания на Изпълнителния съвет за периода 12 декември 2024 г. – 17 януари 2026 г., шестимата са пропуснали значителен брой, при положение че е допустимо и онлайн участие:

          • Севделина Петрова – 15 отсъствия (51%);
          • Александър Арангелов – 13 (45%);
          • Венци Стойчев – 13 (45%);
          • Николай Дренчев – 11 (38%);
          • Красимир Гълъбов – 13 (45%), макар и със съвещателен глас;
          • Иво Русчев – 2 отсъствия.

          Ръководството твърди още, че почти липсва принос под формата на предложения, анализи и материали за обсъждане, като изключения са отчетите за Ловеч и София-област, изготвени по настояване на зам.-председателя Теодор Димокенчев.

          Партия „България може“ избира ново ръководство през февруари Партия „България може“ избира ново ръководство през февруари

          Конкретни обвинения

          • Александър Арангелов – като зам.-председател, отговарящ за предизборната дейност, нямал реален принос за кампаниите.
          • Севделина Петрова – като организационен секретар не е изграждала структури, не е създала регистри, не е събирала членски внос, както и не е представила пълен и точен финансов отчет; освободена от поста си на 17 януари 2026 г.
          • Николай Дренчев – като председател на Организационния съвет не е конституирал органа и е заявил, че няма намерение да изпълнява функциите си, докато не се убеди, че може да има доверие.
          • Иво Русчев – обвинен в сериозни уставни нарушения, включително еднолична регистрация на партията за частични избори въпреки решение на ИС, спиране на поддръжката на партийните профили, самоволни назначения, участие в учредявания без уставни документи, както и среща в посолството на САЩ без решение на ИС и без доклад. Отбелязва се и „грубо и агресивно поведение“, включително закана за саморазправа към зам.-председателя, отразена в протокол.
          • Венци Стойчев, Севделина Петрова и Красимир Гълъбов – като общински съветници не са съгласували нито едно свое действие с Изпълнителния съвет.

          „Провеждането на среща в чуждо посолство без решение на ИС е недопустимо и представлява нарушение на устава“, се посочва в документа.

          Действия с външен ефект и скандали

          Като първи пример се посочва случай от лятото на 2025 г., когато Николай Дренчев еднолично спира достъпа на „Възраждане“ до техния сайт, като е признал, че е действал „с цел личен реванш“ и е искал пари за възстановяване на достъпа. По-късно са описани и конфликти около общински съветници, публични позиции в разрез с решения на ИС и медиен скандал около имотна замяна в район „Изгрев“, последван от задържане от ГДБОП на организирана престъпна група, в която по информация на МВР участва и Антон Бранков.

          След тези събития мнозинството в ИС е призовало шестимата да напуснат доброволно, но според партията е последвала „агресивна реакция“ и интервю, представено като „обща позиция на групата“, което ръководството приема като допълнително основание за изключване.

          В заключение „България може“ заявява, че са налице всички уставни предпоставки за изключването на Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов.

          Кузман Илиев: Може да има партии, зад които не стоят олигарси Кузман Илиев: Може да има партии, зад които не стоят олигарси

          Ръководството на България Може е внесло искане за изключване на шестима свои членове, сред които и бивши депутати от „Възраждане“, съобщиха от партийния пресцентър. Засегнатите са Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов – част от Изпълнителния съвет и Контролната комисия, някои от тях заемали ключови позиции в ръководството.

          - Реклама -

          Мотивите за искането са системно неизпълнение на уставни задължения, липса на реална дейност и действия, които уронват престижа и единството на партията. В прессъобщението се посочва, че уставът допуска изключване при подобни нарушения.

          Отсъствия и неактивност

          От 29 заседания на Изпълнителния съвет за периода 12 декември 2024 г. – 17 януари 2026 г., шестимата са пропуснали значителен брой, при положение че е допустимо и онлайн участие:

          • Севделина Петрова – 15 отсъствия (51%);
          • Александър Арангелов – 13 (45%);
          • Венци Стойчев – 13 (45%);
          • Николай Дренчев – 11 (38%);
          • Красимир Гълъбов – 13 (45%), макар и със съвещателен глас;
          • Иво Русчев – 2 отсъствия.

          Ръководството твърди още, че почти липсва принос под формата на предложения, анализи и материали за обсъждане, като изключения са отчетите за Ловеч и София-област, изготвени по настояване на зам.-председателя Теодор Димокенчев.

          Партия „България може“ избира ново ръководство през февруари Партия „България може“ избира ново ръководство през февруари

          Конкретни обвинения

          • Александър Арангелов – като зам.-председател, отговарящ за предизборната дейност, нямал реален принос за кампаниите.
          • Севделина Петрова – като организационен секретар не е изграждала структури, не е създала регистри, не е събирала членски внос, както и не е представила пълен и точен финансов отчет; освободена от поста си на 17 януари 2026 г.
          • Николай Дренчев – като председател на Организационния съвет не е конституирал органа и е заявил, че няма намерение да изпълнява функциите си, докато не се убеди, че може да има доверие.
          • Иво Русчев – обвинен в сериозни уставни нарушения, включително еднолична регистрация на партията за частични избори въпреки решение на ИС, спиране на поддръжката на партийните профили, самоволни назначения, участие в учредявания без уставни документи, както и среща в посолството на САЩ без решение на ИС и без доклад. Отбелязва се и „грубо и агресивно поведение“, включително закана за саморазправа към зам.-председателя, отразена в протокол.
          • Венци Стойчев, Севделина Петрова и Красимир Гълъбов – като общински съветници не са съгласували нито едно свое действие с Изпълнителния съвет.

          „Провеждането на среща в чуждо посолство без решение на ИС е недопустимо и представлява нарушение на устава“, се посочва в документа.

          Действия с външен ефект и скандали

          Като първи пример се посочва случай от лятото на 2025 г., когато Николай Дренчев еднолично спира достъпа на „Възраждане“ до техния сайт, като е признал, че е действал „с цел личен реванш“ и е искал пари за възстановяване на достъпа. По-късно са описани и конфликти около общински съветници, публични позиции в разрез с решения на ИС и медиен скандал около имотна замяна в район „Изгрев“, последван от задържане от ГДБОП на организирана престъпна група, в която по информация на МВР участва и Антон Бранков.

          След тези събития мнозинството в ИС е призовало шестимата да напуснат доброволно, но според партията е последвала „агресивна реакция“ и интервю, представено като „обща позиция на групата“, което ръководството приема като допълнително основание за изключване.

          В заключение „България може“ заявява, че са налице всички уставни предпоставки за изключването на Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов.

          Кузман Илиев: Може да има партии, зад които не стоят олигарси Кузман Илиев: Може да има партии, зад които не стоят олигарси
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Депутатите приеха: Всеки може да помогне на изпаднал в сърдечна смърт

          Росица Николаева -
          Парламентът прие на второ четене промени в Закона за здравето, предложени от Александър Симидчиев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ и Костадин Ангелов от...
          Инциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Инцидент с кола на депутат на паркинга на парламента!

          Никола Павлов -
          Инцидент е регистриран в района на паркинга на Партийния дом, в непосредствена близост до Народното събрание. По информация от очевидци е било счупено стъкло на...
          Икономика

          ББР поема санирането на блокове, запазват се над 246 млн. евро по ПВУ и 100% безвъзмездно финансиране

          Росица Николаева -
          С постановление на Министерския съвет дейността по саниране на многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост се възлага на Българската банка за развитие. Така се...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions