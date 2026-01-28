„България може“ изключва шестима свои членове, включително бивши депутати

Ръководството на България Може е внесло искане за изключване на шестима свои членове, сред които и бивши депутати от „Възраждане“, съобщиха от партийния пресцентър. Засегнатите са Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов – част от Изпълнителния съвет и Контролната комисия, някои от тях заемали ключови позиции в ръководството.
Мотивите за искането са системно неизпълнение на уставни задължения, липса на реална дейност и действия, които уронват престижа и единството на партията. В прессъобщението се посочва, че уставът допуска изключване при подобни нарушения.
Отсъствия и неактивност
От 29 заседания на Изпълнителния съвет за периода 12 декември 2024 г. – 17 януари 2026 г., шестимата са пропуснали значителен брой, при положение че е допустимо и онлайн участие:
- Севделина Петрова – 15 отсъствия (51%);
- Александър Арангелов – 13 (45%);
- Венци Стойчев – 13 (45%);
- Николай Дренчев – 11 (38%);
- Красимир Гълъбов – 13 (45%), макар и със съвещателен глас;
- Иво Русчев – 2 отсъствия.
Ръководството твърди още, че почти липсва принос под формата на предложения, анализи и материали за обсъждане, като изключения са отчетите за Ловеч и София-област, изготвени по настояване на зам.-председателя Теодор Димокенчев.
Конкретни обвинения
- Александър Арангелов – като зам.-председател, отговарящ за предизборната дейност, нямал реален принос за кампаниите.
- Севделина Петрова – като организационен секретар не е изграждала структури, не е създала регистри, не е събирала членски внос, както и не е представила пълен и точен финансов отчет; освободена от поста си на 17 януари 2026 г.
- Николай Дренчев – като председател на Организационния съвет не е конституирал органа и е заявил, че няма намерение да изпълнява функциите си, докато не се убеди, че може да има доверие.
- Иво Русчев – обвинен в сериозни уставни нарушения, включително еднолична регистрация на партията за частични избори въпреки решение на ИС, спиране на поддръжката на партийните профили, самоволни назначения, участие в учредявания без уставни документи, както и среща в посолството на САЩ без решение на ИС и без доклад. Отбелязва се и „грубо и агресивно поведение“, включително закана за саморазправа към зам.-председателя, отразена в протокол.
- Венци Стойчев, Севделина Петрова и Красимир Гълъбов – като общински съветници не са съгласували нито едно свое действие с Изпълнителния съвет.
Действия с външен ефект и скандали
Като първи пример се посочва случай от лятото на 2025 г., когато Николай Дренчев еднолично спира достъпа на „Възраждане“ до техния сайт, като е признал, че е действал „с цел личен реванш“ и е искал пари за възстановяване на достъпа. По-късно са описани и конфликти около общински съветници, публични позиции в разрез с решения на ИС и медиен скандал около имотна замяна в район „Изгрев“, последван от задържане от ГДБОП на организирана престъпна група, в която по информация на МВР участва и Антон Бранков.
След тези събития мнозинството в ИС е призовало шестимата да напуснат доброволно, но според партията е последвала „агресивна реакция“ и интервю, представено като „обща позиция на групата“, което ръководството приема като допълнително основание за изключване.
В заключение „България може“ заявява, че са налице всички уставни предпоставки за изключването на Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов.