„България може“ изключва шестима свои членове, включително бивши депутати

Ръководството на България Може е внесло искане за изключване на шестима свои членове, сред които и бивши депутати от „Възраждане“, съобщиха от партийния пресцентър. Засегнатите са Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов – част от Изпълнителния съвет и Контролната комисия, някои от тях заемали ключови позиции в ръководството.

Мотивите за искането са системно неизпълнение на уставни задължения, липса на реална дейност и действия, които уронват престижа и единството на партията. В прессъобщението се посочва, че уставът допуска изключване при подобни нарушения.

Отсъствия и неактивност

От 29 заседания на Изпълнителния съвет за периода 12 декември 2024 г. – 17 януари 2026 г., шестимата са пропуснали значителен брой, при положение че е допустимо и онлайн участие:

Севделина Петрова – 15 отсъствия (51%);

– 15 отсъствия (51%); Александър Арангелов – 13 (45%);

– 13 (45%); Венци Стойчев – 13 (45%);

– 13 (45%); Николай Дренчев – 11 (38%);

– 11 (38%); Красимир Гълъбов – 13 (45%), макар и със съвещателен глас;

– 13 (45%), макар и със съвещателен глас; Иво Русчев – 2 отсъствия.

Ръководството твърди още, че почти липсва принос под формата на предложения, анализи и материали за обсъждане, като изключения са отчетите за Ловеч и София-област, изготвени по настояване на зам.-председателя Теодор Димокенчев.

Конкретни обвинения

Александър Арангелов – като зам.-председател, отговарящ за предизборната дейност, нямал реален принос за кампаниите.

– като зам.-председател, отговарящ за предизборната дейност, за кампаниите. Севделина Петрова – като организационен секретар не е изграждала структури , не е създала регистри , не е събирала членски внос , както и не е представила пълен и точен финансов отчет ; освободена от поста си на 17 януари 2026 г.

– като организационен секретар , , , както и ; освободена от поста си на Николай Дренчев – като председател на Организационния съвет не е конституирал органа и е заявил, че няма намерение да изпълнява функциите си , докато не се убеди, че може да има доверие.

– като председател на Организационния съвет и е заявил, че , докато не се убеди, че може да има доверие. Иво Русчев – обвинен в сериозни уставни нарушения , включително еднолична регистрация на партията за частични избори въпреки решение на ИС , спиране на поддръжката на партийните профили , самоволни назначения , участие в учредявания без уставни документи , както и среща в посолството на САЩ без решение на ИС и без доклад . Отбелязва се и „грубо и агресивно поведение“ , включително закана за саморазправа към зам.-председателя, отразена в протокол.

– обвинен в , включително , , , , както и . Отбелязва се и , включително към зам.-председателя, отразена в протокол. Венци Стойчев, Севделина Петрова и Красимир Гълъбов – като общински съветници не са съгласували нито едно свое действие с Изпълнителния съвет.

„Провеждането на среща в чуждо посолство без решение на ИС е недопустимо и представлява нарушение на устава“, се посочва в документа.

Действия с външен ефект и скандали

Като първи пример се посочва случай от лятото на 2025 г., когато Николай Дренчев еднолично спира достъпа на „Възраждане“ до техния сайт, като е признал, че е действал „с цел личен реванш“ и е искал пари за възстановяване на достъпа. По-късно са описани и конфликти около общински съветници, публични позиции в разрез с решения на ИС и медиен скандал около имотна замяна в район „Изгрев“, последван от задържане от ГДБОП на организирана престъпна група, в която по информация на МВР участва и Антон Бранков.

След тези събития мнозинството в ИС е призовало шестимата да напуснат доброволно, но според партията е последвала „агресивна реакция“ и интервю, представено като „обща позиция на групата“, което ръководството приема като допълнително основание за изключване.

В заключение „България може“ заявява, че са налице всички уставни предпоставки за изключването на Иво Русчев, Александър Арангелов, Севделина Петрова, Николай Дренчев, Венци Стойчев и Красимир Гълъбов.