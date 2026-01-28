НА ЖИВО
          ББР поема санирането на блокове, запазват се над 246 млн. евро по ПВУ и 100% безвъзмездно финансиране

          Техниката за зимно поддържане е в пълна готовност

          28 януари 2026 | 14:48
          Снимка: МС
          С постановление на Министерския съвет дейността по саниране на многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост се възлага на Българската банка за развитие. Така се запазват 100% от средствата за енергийна ефективност в размер на 246 556 225 евро. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов след заседание на правителството.

          По думите му, решението е резултат от преговори с Европейската комисия и цели да бъдат спасени проекти с изоставане и риск от неизпълнение на крайния срок 30 юни тази година. Рисковите обекти ще бъдат обособени като самостоятелна инвестиция под управлението на ББР, като срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности се удължава до 31 декември 2029 година.

          От регионалното министерство към ББР ще бъдат прехвърлени 177 жилищни блока от етап 1 и всички 277 сгради, одобрени по етап 2. Отпада и изискването за 20% съфинансиране от сдруженията на собствениците по етап 2, което означава, че всички одобрени сгради ще бъдат санирани със 100% безвъзмездно финансиране. Няма да се налага повторно кандидатстване, като документацията ще бъде прехвърлена служебно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на средствата от Европейския съюз в България.

          Иванов обяви, че с икономисани средства от обществени поръчки и строителни дейности ще бъде направено повторно класиране, като се очаква финансиране и за част от проектите в резервния списък по етап 1.

          Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела всички необходими действия за осигуряване на нормалното зимно поддържане на републиканската пътна мрежа, включително при усложнени метеорологични условия в по-високите части на страната, каза още министърът.

          Целта е да бъдат гарантирани безопасни и нормални условия за пътуване през зимния сезон както за българските граждани, така и за транзитно преминаващите шофьори. Иванов подчерта, че техниката за зимно поддържане е в пълна готовност, а необходимите инертни материали и химикали за обработка на пътните настилки са осигурени.

