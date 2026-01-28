Билети за Суперкупата – в продажба на каса на „Герена“

28 януари 2026 | 12:39
24
От Левски обявиха, че днес ще пуснат в продажба билети за Суперкупата на България на касата пред Сектор „А“ на „Герена“.
„Левскари,
Днес от 12:00 до 17:00 часа на касата пред Сектор „А“ ще се продават билети за финала за Суперкупата на България срещу „Лудогорец“.
Всеки, който иска да наблюдава проверката с „Вихрен“, ще може удобно преди това да се сдобие с пропуск за първата битка за трофей през сезона. Напомняме, че билетите се продават и в мрежата на Ивентим.
„Левски“ се нуждае от твоята подкрепа“, написаха от клуба.
