      сряда, 28.01.26
          Билети за Суперкупата – в продажба на каса на „Герена"

          "Левски" се нуждае от твоята подкрепа", написаха от клуба

          28 януари 2026 | 12:39
          Станимир Бакалов
          От Левски обявиха, че днес ще пуснат в продажба билети за Суперкупата на България на касата пред Сектор „А“ на „Герена“.

          „Левскари,

          Днес от 12:00 до 17:00 часа на касата пред Сектор „А“ ще се продават билети за финала за Суперкупата на България срещу „Лудогорец“.

          Всеки, който иска да наблюдава проверката с „Вихрен“, ще може удобно преди това да се сдобие с пропуск за първата битка за трофей през сезона. Напомняме, че билетите се продават и в мрежата на Ивентим.

          „Левски“ се нуждае от твоята подкрепа“, написаха от клуба.

