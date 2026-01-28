НА ЖИВО
      сряда, 28.01.26
          Война

          Бивш посланик на САЩ: Путин не иска да дразни Тръмп, но няма да се съгласи на компромис за Украйна

          28 януари 2026 | 12:22 1120
          Владимир Путин и Доналд Тръмп
          Владимир Путин и Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Разговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби, след месеци категорично отхвърляне от Москва на двустранни или тристранни формати, не са толкова пробив, колкото тактическа маневра на Кремъл, насочена към смекчаване на раздразнението на американския президент Доналд Тръмп. Това мнение изрази бившият посланик на САЩ в Украйна Джон Хербст в интервю за Kyiv Post.

          „Буквално няма публични признаци за готовност на Русия за компромис“, посочва Хербст.

          Той подчерта, че Зеленски „се е съгласил с всички предложения на Тръмп, представени от март насам“, докато Русия „не се е съгласила с нито едно от тези предложения“.

          „Тълкувам готовността им да проведат тези разговори като тактическо решение на Путин, за да избегне раздранението на Тръмп… Той се опитва да изглежда разумен, дори и изобщо да не е разумен“, клазва дипломатът.

          Бившият посланик добави още, че основният въпрос при сключването на мирно споразумение се отнася до територията – по-специално Донбас.

          „Възможно ли е да се сключи сделка, без Украйна да предаде територия, която не сте успели да завладеете?“, попита той риторично, описвайки какво според него Москва проучва.

          Той подозира, че натискът е насочен предимно към Киев.

          „Ако оказваха натиск само върху едната страна… това щеше да е украинската страна“, казва Хербст, добавяйки, че мълчанието на Украйна показва, че преговорите се провеждат в неудобна обстановка, но не са решаващи.

          Хербст също така твърди, че времето на руските удари срещу Киев, извършени, докато преговарящите са били в Абу Даби, не е било съвпадение.

          „Путин прави това от месеци, казвайки: „Ако не се съгласите с моите условия за капитулация, ще ви бомбардирам до основи“, обяснява той.

          Това послание, добави той, е насочено директно към Вашингтон: Русия ще ескалира конфликта, а САЩ няма да направят нищо.

          Хербст обаче отдаде заслуга на Тръмп за един момент на истински натиск: санкциите срещу Роснефт и Лукойл миналия октомври.

          „Ако едната страна е пречка… той ще окаже натиск“, посочва Хербст. „И той наистина оказва значителен натиск върху Кремъл“.

