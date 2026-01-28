НА ЖИВО
          Бившата първа дама на Южна Корея получи ефективна присъда 20 месеца затвор

          28 януари 2026 | 12:25
          Централният окръжен съд в Сеул осъди бившата първа дама Ким Кьон-хи на една година и осем месеца лишаване от свобода за корупция. Присъдата идва, след като съпругът ѝ – бившият президент Юн Сук-йол – беше осъден за действия, свързани с обявяването на военно положение през 2024 година.

          Според заключенията на специалния прокурор, ръководил разследването, Ким Кьон-хи е призната за виновна за намеса в държавните дела в замяна на скъпи подаръци и парични средства. Разследването по случая е приключило във вторник, като обвинението посочва системна корупционна практика.

          Смята се, че бившата първа дама е получила подкупи на обща стойност 377,25 милиона вона, което се равнява на около 223 хиляди евро. Сред даровете са луксозни чанти, скъпи картини, часовник и бижута. По данни на прокуратурата, част от подкупите са били предоставени от политици, бизнесмени, както и от ръководителката на Църквата на обединението.

          По-рано този месец обвинението настоя за значително по-тежка присъда – 15 години затвор. Въпреки това съдът наложи по-лека санкция. Ким Кьон-хи отрича да е извършила каквото и да било нарушение и не признава вината си.

