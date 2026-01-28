НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Страх срещу закон: Гурково излиза на протест след побой над ключов свидетел за купуване на гласове

          28 януари 2026 | 20:44 600
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В България има места, в които законът все по-често отстъпва пред страха. Гурково е едно от тях.
          Поводът за гражданския протест, насрочен за събота, 31 януари, от 14:00 ч. в центъра на Гурково, е поредният тежък случай на насилие и сплашване на свидетел по дело за купуване на гласове.

          - Реклама -

          Какво се случи

          По информация на БГНЕС Мариан Цонев – бивш кмет на Гурково, и неговият син Георги Цонев са обвинени в побой над местния жител Димитър Стоилов.

          Пострадалият твърди, че нападението е било целенасочено сплашване, тъй като той е основен свидетел по дело за купуване на гласове срещу фамилията Цоневи.

          Инцидентът се е разиграл след преследване с автомобили по улиците на Гурково. Стоилов се е насочил към търговска база с видеонаблюдение, където е бил настигнат.

          „Изкараха ме от колата. При изкарването Мариан Цонев ме удари с крак. След това започнаха заплахи – защо съм свидетелствал за купуването на гласове и за измамите“, разказва Стоилов.

          Охранителните камери заснемат момента на нападението, като не се вижда каквато и да е съпротива от негова страна. Налице са медицинско удостоверение за нанесен побой, както и видеозаписи, които вече са част от разследването.

          Протест срещу насилието и сплашването

          В събота, 31 януари, от 14:00 ч. в центъра на Гурково ще се проведат граждански протест и автошествие в подкрепа на пострадалите и срещу насилието, сплашването и купуването на гласове.

          Протестът е мирен, но категориченхората в Гурково не са сами и свидетелите няма да бъдат оставени сами срещу мутрите.

          Гражданското присъствие е най-силната защита, когато институциите мълчат.

          В България има места, в които законът все по-често отстъпва пред страха. Гурково е едно от тях.
          Поводът за гражданския протест, насрочен за събота, 31 януари, от 14:00 ч. в центъра на Гурково, е поредният тежък случай на насилие и сплашване на свидетел по дело за купуване на гласове.

          - Реклама -

          Какво се случи

          По информация на БГНЕС Мариан Цонев – бивш кмет на Гурково, и неговият син Георги Цонев са обвинени в побой над местния жител Димитър Стоилов.

          Пострадалият твърди, че нападението е било целенасочено сплашване, тъй като той е основен свидетел по дело за купуване на гласове срещу фамилията Цоневи.

          Инцидентът се е разиграл след преследване с автомобили по улиците на Гурково. Стоилов се е насочил към търговска база с видеонаблюдение, където е бил настигнат.

          „Изкараха ме от колата. При изкарването Мариан Цонев ме удари с крак. След това започнаха заплахи – защо съм свидетелствал за купуването на гласове и за измамите“, разказва Стоилов.

          Охранителните камери заснемат момента на нападението, като не се вижда каквато и да е съпротива от негова страна. Налице са медицинско удостоверение за нанесен побой, както и видеозаписи, които вече са част от разследването.

          Протест срещу насилието и сплашването

          В събота, 31 януари, от 14:00 ч. в центъра на Гурково ще се проведат граждански протест и автошествие в подкрепа на пострадалите и срещу насилието, сплашването и купуването на гласове.

          Протестът е мирен, но категориченхората в Гурково не са сами и свидетелите няма да бъдат оставени сами срещу мутрите.

          Гражданското присъствие е най-силната защита, когато институциите мълчат.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Арх. Иван Шишков: Бизнесът и гражданите искат ред и законност, а не политически илюзии

          Екип Евроком -
          Липсата на ясни правила, законност и предвидима среда превръща българския бизнес в заложник на политическата конюнктура, а гражданите – в потърпевши от липсата на...
          Политика

          Арх. Иван Шишков: Щом се налага да спасяваме проекти сега, значи държавата ги е забавила с години

          Екип Евроком -
          Липсата на ритмичност и непрекъснатото забавяне на ключови национални проекти се превръщат в хроничен проблем за българската инфраструктура. Това стана ясно от коментара на...
          България

          Георги Димов: Европа навлезе в епоха на унижението

          Ирина Илиева -
          В предаването "Контра" доц. Георги Димов направи остра критика на състоянието на Европейския съюз, който определи като „Европа на две скорости“, белязана от „брутални...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions