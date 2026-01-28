Страх срещу закон: Гурково излиза на протест след побой над ключов свидетел за купуване на гласове

В България има места, в които законът все по-често отстъпва пред страха. Гурково е едно от тях. Поводът за гражданския протест, насрочен за събота, 31 януари, от 14:00 ч. в центъра на Гурково, е поредният тежък случай на насилие и сплашване на свидетел по дело за купуване на гласове.
Какво се случи
По информация на БГНЕС Мариан Цонев – бивш кмет на Гурково, и неговият син Георги Цонев са обвинени в побой над местния жител Димитър Стоилов.
Пострадалият твърди, че нападението е било целенасочено сплашване, тъй като той е основен свидетел по дело за купуване на гласове срещу фамилията Цоневи.
Инцидентът се е разиграл след преследване с автомобили по улиците на Гурково. Стоилов се е насочил към търговска база с видеонаблюдение, където е бил настигнат.
Охранителните камери заснемат момента на нападението, като не се вижда каквато и да е съпротива от негова страна. Налице са медицинско удостоверение за нанесен побой, както и видеозаписи, които вече са част от разследването.
Протест срещу насилието и сплашването
В събота, 31 януари, от 14:00 ч. в центъра на Гурково ще се проведат граждански протест и автошествие в подкрепа на пострадалите и срещу насилието, сплашването и купуването на гласове.
Протестът е мирен, но категоричен – хората в Гурково не са сами и свидетелите няма да бъдат оставени сами срещу мутрите.
Гражданското присъствие е най-силната защита, когато институциите мълчат.
