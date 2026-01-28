Близо 2 милиона военни жертви във войната в Украйна

Руската инвазия в Украйна е довела до безпрецедентен брой военни жертви, като общият им брой – убити, ранени и изчезнали – се доближава до два милиона и от двете страни на конфликта. Това показва ново изследване на американския мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Според анализа руските въоръжени сили понасят най-тежките загуби. Оценките сочат до 325 000 убити руски военнослужещи, а общият брой на руските жертви достига около 1,2 милиона от началото на пълномащабната инвазия преди почти четири години.

„Нито една голяма сила не е търпяла подобен мащаб на загуби – нито убити, нито общи жертви – в който и да е конфликт след Втората световна война“, отбелязват експертите от CSIS.

Въпреки тези огромни загуби, в доклада се подчертава, че руските войски напредват изключително бавно на бойното поле, което поставя под съмнение военната ефективност на кампанията.

Тежки загуби и за Украйна

Украинската армия също е понесла сериозен човешки удар. По оценки на CSIS между 500 000 и 600 000 украински военнослужещи са станали жертви на войната, като между 100 000 и 140 000 са убити в периода от февруари 2022 г. до декември 2025 г.

Анализаторите предупреждават, че ако интензивността на бойните действия се запази, общият брой на военните жертви от двете страни може да достигне 1,8 милиона и да нарасне до два милиона до пролетта на 2026 г.

Цивилното население плаща висока цена

Войната има опустошителни последици и за цивилните. Данни на Служба на върховния комисар на ООН по правата на човека показват, че 2025 г. е най-смъртоносната за цивилното население в Украйна след първата година на войната.

Само през 2025 г. са регистрирани над 2 500 убити цивилни и повече от 12 000 ранени. От началото на инвазията през 2022 г. потвърдените цивилни жертви са близо 15 000, като ООН подчертава, че реалният брой вероятно е значително по-висок.

Докладът на CSIS очертава конфликта като един от най-кръвопролитните в съвременната европейска история, с дългосрочни демографски, икономически и политически последици както за Украйна и Русия, така и за цялата международна система.