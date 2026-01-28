НА ЖИВО
          БНБ: Рекордни 107 млрд. лева депозити на домакинствата броени дни преди края на лева

          28 януари 2026 | 10:59
          Броени дни преди българският лев окончателно да влезе в историята като официално разплащателно средство, банковата статистика разкрива безпрецедентни нива на спестяванията в страната. Българската народна банка (БНБ) отчита рекорден размер на депозитите, натрупани през изминалата година.

          Според обобщените данни на централната банка към месец декември, спестяванията на домакинствата в банковата система вече надхвърлят внушителните 107 млрд. лева. Статистиката показва устойчива тенденция на спестяване, като само в рамките на една година внесените средства са нараснали с близо 20%.

          Успоредно с трупането на резерви, кредитната активност също бележи сериозен подем. Общият обем на кредитите за домакинствата възлиза на над 56 млрд. лева. Сравнението с историческите данни показва ускорени темпове на задлъжняване – спрямо същия месец на 2024 г. отпуснатите заеми са се увеличили с повече от 21%.

          Анализът на данните от БНБ откроява и ясна тенденция в структурата на кредитирането. Жилищните кредити продължават да изпреварват по темп на растеж потребителските заеми, което сигнализира за запазен висок интерес към пазара на недвижими имоти в периода на валутна трансформация.

