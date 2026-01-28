НА ЖИВО
      сряда, 28.01.26
          Богдан Богданов пред Евроком: В ПП все още не сме обсъждали листи за предстоящите избори (видео)

          28 януари 2026
          Богдан Богданов пред Евроком: В ПП все още не сме обсъждали листи за предстоящите избори (видео)
          Богдан Богданов пред Евроком: В ПП все още не сме обсъждали листи за предстоящите избори
          Депутатът от „Продължаваме промяната“ (ПП) Богдан Богданов коментира ситуацията в политическата формация в навечерието на предстоящите избори. В разговор с журналиста Златина Петкова той отговори на въпроси, свързани с вътрешнопартийните процеси и подготовката на кандидатските листи.

          Запитан дали съществува напрежение в партията, или това е само външно впечатление, народният представител даде отговор, който насочва към текущи организационни въпроси. „Не, смятам, че има някакъв проблем в партията. Дори за изборите все още не сме обсъждали листи и не е много ясно в какво ще се кандидатират“, заяви Богданов.

          Темата за кадровите решения засегна и знакови имена от формацията. По повод решението на Елена Бориславова да се откаже от участие в листите, Богданов бе лаконичен и насочи вниманието към нейните лични мотиви. „Този въпрос към нея. Най-добре тя ще ми отговори на този въпрос с нейните лични мотиви“, коментира депутатът.

          В рамките на разговора бе повдигнат и въпросът за отсъствието на други познати лица, като бяха споменати имената на Явор Божанков и г-н Ловев. На въпрос дали има желание за „чистка“ в партията и защо знакови лица няма да присъстват в листите, Богданов обясни, че причините са комплексни.

          По различни причини. Знаете какви са аргументите. Ние сме им казвали не един или два пъти: с г-н Явор Божанков, с г-н Ловев. Колегите другите имат лични мотиви, но най-добре към тях да се обърнете, за да могат да говорят от тяхно име“, обобщи ситуацията народният представител.

