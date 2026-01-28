НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Болницата във Видин осъдена да плати над 1,25 млн. лв. за смъртта на родилка, лекарската немарливост доказана

          28 януари 2026 | 22:29 140
          Снимка: Светослав Цветанов, Радио ВИДИН
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Многопрофилната болница във Видин е осъдена да изплати над 1 250 000 лв. обезщетение на три малолетни деца, загубили майка си часове след раждането на третото им дете заради доказана лекарска немарливост, съобщи БНТ. Случаят е от 2014 година, а отговорният акушер-гинеколог е бил осъден и от Върховния касационен съд, но починал, преди присъдата да влезе в сила.

          - Реклама -

          На 15 октомври 2014 г. 36-годишната жена постъпва във видинската болница за планирано секцио. Операцията е извършена, но след нея родилката развива ДИК-синдром – тежко състояние, при което кръвта не се съсирва. Въпреки критичното ѝ състояние, акушер-гинекологът я оставя без наблюдение, а няколко часа по-късно жената умира.

          „Изключително трагична съдба за децата, изключителна немарливост от екипа на болницата. В хода на делото се оказа, че докато тя е агонизирала и е имала нужда от помощ, лекарят е ходил да прави аборти, защото това му е частна дейност, от която получава средства“, заяви адвокат Мария Петрова.

          По време на трагичния инцидент в болницата не е имало кръв за преливане, както и друг специалист, който да реагира навреме. Въпреки ясно установената вина, делото се проточва цели 12 години, а лекарят не изтърпява наказанието си, тъй като умира.

          „Вероятна причина за забавянето на това и на други подобни дела е липсата на вещи лица – медицински експерти. Имаме сериозен кадрови дефицит, а тази дейност не е атрактивна нито като заплащане, нито като време“, обясни адв. Петрова.

          Подобен сценарий се повтаря и в Карлово. През 2020 година родилка умира, след като лекар прилага остарелия метод „висок форцепс“, причинявайки тежки вътрешни разкъсвания. Медицинският екип не разпознава навреме усложненията, а докато бъде открит хирург, който да я оперира, жената вече не може да бъде спасена.

          Делото и в този случай се бави с години, а 90-годишният лекар вече не е в състояние да се явява в съда по здравословни причини. Близките на починалата и детето ѝ, което днес е на 6 години, подготвят иск срещу болницата за обезщетение.

          Случаите отново поставят остро въпроса за бавната съдебна система, липсата на медицински експерти и реалната отговорност при лекарски грешки, които често оставят жертвите без справедливост.

          Многопрофилната болница във Видин е осъдена да изплати над 1 250 000 лв. обезщетение на три малолетни деца, загубили майка си часове след раждането на третото им дете заради доказана лекарска немарливост, съобщи БНТ. Случаят е от 2014 година, а отговорният акушер-гинеколог е бил осъден и от Върховния касационен съд, но починал, преди присъдата да влезе в сила.

          - Реклама -

          На 15 октомври 2014 г. 36-годишната жена постъпва във видинската болница за планирано секцио. Операцията е извършена, но след нея родилката развива ДИК-синдром – тежко състояние, при което кръвта не се съсирва. Въпреки критичното ѝ състояние, акушер-гинекологът я оставя без наблюдение, а няколко часа по-късно жената умира.

          „Изключително трагична съдба за децата, изключителна немарливост от екипа на болницата. В хода на делото се оказа, че докато тя е агонизирала и е имала нужда от помощ, лекарят е ходил да прави аборти, защото това му е частна дейност, от която получава средства“, заяви адвокат Мария Петрова.

          По време на трагичния инцидент в болницата не е имало кръв за преливане, както и друг специалист, който да реагира навреме. Въпреки ясно установената вина, делото се проточва цели 12 години, а лекарят не изтърпява наказанието си, тъй като умира.

          „Вероятна причина за забавянето на това и на други подобни дела е липсата на вещи лица – медицински експерти. Имаме сериозен кадрови дефицит, а тази дейност не е атрактивна нито като заплащане, нито като време“, обясни адв. Петрова.

          Подобен сценарий се повтаря и в Карлово. През 2020 година родилка умира, след като лекар прилага остарелия метод „висок форцепс“, причинявайки тежки вътрешни разкъсвания. Медицинският екип не разпознава навреме усложненията, а докато бъде открит хирург, който да я оперира, жената вече не може да бъде спасена.

          Делото и в този случай се бави с години, а 90-годишният лекар вече не е в състояние да се явява в съда по здравословни причини. Близките на починалата и детето ѝ, което днес е на 6 години, подготвят иск срещу болницата за обезщетение.

          Случаите отново поставят остро въпроса за бавната съдебна система, липсата на медицински експерти и реалната отговорност при лекарски грешки, които често оставят жертвите без справедливост.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румъния остава далеч от еврозоната заради висок дефицит, България вече покрива ключовия критерий

          Красимир Попов -
          Румъния все още не отговаря на условията за присъединяване към еврозоната, като основната пречка остава високият бюджетен дефицит, който по правилата трябва да бъде...
          Политика

          Петър Петров: Прехвърлянето на правомощия към Сметната палата е формална борба с корупцията

          Екип Евроком -
          Ефективността на държавните органи в противодействието на корупцията и конфликта на интереси бе поставена под сериозно съмнение от заместник-председателя на „Възраждане“ и член на...
          Политика

          „Възраждане“ настоява за драстично намаляване на изборните секции в Турция до 20 броя

          Екип Евроком -
          Парламентарната комисия по правни и конституционни въпроси прие на първо гласуване законопроект на „Възраждане“, целящ значително ограничаване на изборните секции в държави извън Европейския...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions