      сряда, 28.01.26
          Боложан подкрепи Рюте: Европа не може да се защитава без САЩ, но трябва да поеме по-голяма роля

          28 януари 2026 | 20:03 330
          Снимка: Gintarė Kairaitytė / pexels.com
          Сподели
          Румънският премиер Илие Боложан заяви, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е прав, когато казва, че Европа не може да гарантира собствената си сигурност без Съединените щати. В същото време министър-председателят подчерта, че европейската сигурност трябва да бъде укрепена чрез по-голям ангажимент на държавите от континента към отбранителните бюджети и политики.

          Изявлението беше направено по време на посещението на Боложан в Берлин, където той се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщи Romania Journal.

          „Смятам, че генералният секретар на НАТО е прав. В продължение на десетилетия мирът и сигурността в Румъния бяха гарантирани от НАТО, като Съединените щати изиграха решаваща роля в тази система за отбрана. С оглед на случващото се в момента, укрепването на европейската сигурност и поемането на по-голяма роля от европейските държави в отбранителните бюджети и политиките за интеграция се превръщат в необходимост в предстоящия период“, заяви Боложан на съвместна пресконференция с Мерц.

          Военно сътрудничество между Румъния и Германия

          Ръководителят на румънското правителство съобщи, че предстои подписване на меморандум между министерствата на отбраната на Румъния и Германия, насочен към засилване на военното сътрудничество.

          Важно:

          • Стандартизиране на използваните военни технологии в Европа
          • По-тясно военно взаимодействие между Румъния и Германия

          „Меморандумът, който ще подпишат двете министерства, има за цел да укрепи това сътрудничество – по отношение на стандартизирането на използваните от европейските държави военни технологии и засилването на военното взаимодействие между Румъния и Германия“, каза Боложан.

          Германия: повече средства за отбрана и сигурност

          От своя страна канцлерът Фридрих Мерц подчерта, че Европа става по-способна да се защитава, но остава част от по-широкия съюз в рамките на НАТО.

          „Меморандумът, който ще бъде подписан от двамата министри на отбраната, е знак, че Европа става по-способна да се защитава, но ние не сме сами. Ние сме членове на НАТО и имаме силни партньори — включително Канада и Норвегия, които не са членове на Европейския съюз“, обясни Мерц.

          Той припомни, че европейските държави са поели ангажимент за инвестиции от 3,5% от БВП в отбрана, като добави, че Германия ще инвестира допълнителни 1,5% от БВП в инфраструктура, свързана със сигурността.

          „Знаем, че правителството на САЩ — и не говоря само за президента Тръмп, а и за предишни президенти — беше право, когато заявяваше, че в продължение на много години сме правили твърде малко за отбраната. Затова сега правим нещата по-добре“, подчерта канцлерът.

          В заключение Мерц заяви, че Европа е поела по пътя на сериозно укрепване на отбранителните си способности и че Германия възнамерява да продължи този курс заедно със Съединените щати и останалите съюзници.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Европа на три скорости: България – регион, не държава?

          Ирина Илиева -
          В разговор в предаването „Контра“ Георги Сайков коментира информация на Reuters за идея решенията в ЕС да се концентрират в шест държави. По думите...
          България

          Георги Димов: Европа навлезе в епоха на унижението

          Ирина Илиева -
          В предаването "Контра" доц. Георги Димов направи остра критика на състоянието на Европейския съюз, който определи като „Европа на две скорости“, белязана от „брутални...
          Политика

          Еврокомисията: съдебните промени в Сърбия са сериозна стъпка назад по пътя към ЕС

          Красимир Попов -
          Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че приемането на съдебни закони в сръбския парламент, които ограничават независимостта на съдебната власт, представлява сериозен регрес в...
