Боложан подкрепи Рюте: Европа не може да се защитава без САЩ, но трябва да поеме по-голяма роля

Румънският премиер Илие Боложан заяви, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е прав, когато казва, че Европа не може да гарантира собствената си сигурност без Съединените щати. В същото време министър-председателят подчерта, че европейската сигурност трябва да бъде укрепена чрез по-голям ангажимент на държавите от континента към отбранителните бюджети и политики.
Изявлението беше направено по време на посещението на Боложан в Берлин, където той се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщи Romania Journal.
Военно сътрудничество между Румъния и Германия
Ръководителят на румънското правителство съобщи, че предстои подписване на меморандум между министерствата на отбраната на Румъния и Германия, насочен към засилване на военното сътрудничество.
Важно:
Стандартизиране на използваните военни технологии в Европа
По-тясно военно взаимодействие между Румъния и Германия
Германия: повече средства за отбрана и сигурност
От своя страна канцлерът Фридрих Мерц подчерта, че Европа става по-способна да се защитава, но остава част от по-широкия съюз в рамките на НАТО.
Той припомни, че европейските държави са поели ангажимент за инвестиции от 3,5% от БВП в отбрана, като добави, че Германия ще инвестира допълнителни 1,5% от БВП в инфраструктура, свързана със сигурността.
В заключение Мерц заяви, че Европа е поела по пътя на сериозно укрепване на отбранителните си способности и че Германия възнамерява да продължи този курс заедно със Съединените щати и останалите съюзници.
- Реклама -
