Божидар Божанов: В КПК се унищожават документи

От 70 дни в деловодството на НС отлежава ключов закон, който касае стотици хиляди български граждани и милиони сделки за моторни превозни средства. Това е законът, който предвижда отпадане на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС.

България е единствената държава, в която има такава административна тежест и призоваваме управляващите да свършим нещо полезно за българските граждани и нещо надпартийно.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от „ПП-ДБ“ Йордан Иванов.

По отношение на гласувания преди малко закон за закриване на КПК – още от миналата седмица е започнало унищожаване на документи на комисията. Това, което се случва днес, е, че Борисов и Пеевски платиха със стотици милиони евро от ПВУ да си заметат следите от КПК.

Ние гласувахме „против“, защото така ще нарушим и всички международни стандарти за Сметните палати. Ние искахме КПК да се закрие по абсолютно различен начин сме го обяснили стотици пъти. Сега просто бухалката се скрива на друго място“, добави от своя страна Божидар Божанов.

„Решението ни е да се явим на изборите като коалиция, както сме го правили досега. Разговори за листите не са започнали. Ние смятаме, че хора като г-н Лорер и г-н Божанков, които са заемали ясни позиции, не трябва да се изключват автоматично от листите„, добави той.

„Днес и ГЕРБ се противопоставиха на Съвета за мир. Очаквахме тази седмица да влезе за ратификация, но нищо подобно не се случи. Или има някакъв разнобой в ГЕРБ, или са разбрали каква голяма глупост са направили„, обяви Ивайло Мирчев.

По думите му, са чули Румен Радев в изказването му на Икономическия форум и има неща, с които ПП-дб не са съгласни. Не може да се сравнява ЕС със страни като Русия и Китай. Още по-малко да се дава за пример новата стратегия за развитие на САЩ.

„Точно обратното е – ние сме на мнение, че трябва да имаме наистина реформирана Европа. Има много какво да се работи по тази тема, но това трябва да става с общи действия. Ние виждаме България в силна Европа“, завърши Мирчев.