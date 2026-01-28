НА ЖИВО
      сряда, 28.01.26
          Начало България Общество

          „Булгаргаз“ иска по-висока цена на газа за февруари

          28 януари 2026 | 12:10
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Общественият доставчик Булгаргаз е внесъл искане за увеличение на цената на природния газ за февруари с 7,5 процента – повече от първоначално прогнозираното поскъпване от около 4 на сто. От дружеството мотивират предложението с ръст на борсовите цени и увеличени заявки от страна на клиентите.

          Изпълнителният директор Веселин Синабов обясни, че от подаването на първоначалното заявление досега цените на нидерландската газова борса са се повишили с над 30 процента. Това, по думите му, е оказало пряко отражение върху вътрешния пазар и е довело до ръст на заявените количества от клиентите на дружеството.

          „В тази връзка „Булгаргаз“ ще внесе актуализирана информация с предложение за утвърждаване на регулирана цена в размер на 33,50 евро“,
          посочи Синабов за БНР.

          От Комисия за енергийно и водно регулиране обаче дадоха ясен сигнал, че подобно увеличение няма да бъде подкрепено. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че поскъпването би се отразило директно върху битовите потребители и е неприемливо.

          Официално: ЕС прие пълна забрана за внос на руски газ от 2027 г. Официално: ЕС прие пълна забрана за внос на руски газ от 2027 г.

          „Категорично не подкрепям увеличаване на цената за битовите потребители заради торови заводи и други индустриални клиенти, независимо от движението на борсовите цени. Не мисля, че комисията ще гласува подобно решение“,
          подчерта Младеновски.

          Той припомни още, че през есента „Булгаргаз“ е уверил регулатора, че необходимите количества природен газ за зимния период са осигурени и няма да се налага корекция на цената, независимо от динамиката на пазара.

          Окончателното решение за цената на природния газ за февруари Комисията за енергийно и водно регулиране се очаква да вземе утре.

