      сряда, 28.01.26
          Бурята „Джоузеф“ удари Испания: жертва, стотици инциденти и евакуации в няколко региона

          28 януари 2026 | 09:34
          Бурята „Джоузеф“ причини сериозни щети в Испания, доведе до смъртта на жена в Малага и предизвика наводнения, свлачища, катастрофи и евакуации в редица области. Най-засегнати са Галисия, Андалусия и Кастилия и Леон, съобщава ЕФЕ.

          Испанската метеорологична агенция предупреди за силна морска стихия в Галисия и Кантабрийско море, където вълните достигат до шест метра, придружени от силни ветрове. В други части на страната се отчитат обилни валежи от дъжд и сняг, като се очаква бурята да се засили.

          Само в Галисия са регистрирани най-малко 800 инцидента, свързани с проливни дъждове и бурен вятър. Наводнения и свлачища блокираха пътища, паднали клони и камъни предизвикаха серия от пътнотранспортни произшествия. Един от най-тежките инциденти е верижна катастрофа с 14 автомобила на магистрала АП-9, която доведе и до пълно прекъсване на основния сухопътен достъп до Сантяго де Компостела.

          Вътрешността на провинция Понтеведра бе засегната от интензивни валежи, като в някои общини са отчетени над 150 литра дъжд на квадратен метър. Регионалните власти в Галисия отново призоваха гражданите за повишено внимание и стриктно следене на прогнозите през следващите дни.

          Ситуацията остава тежка и в Андалусия, където са регистрирани 366 инцидента. Най-трагичният случай е смъртта на жена в Малага, след като палмово дърво е паднало върху нея. В Химена де ла Фронтера в провинция Кадис 11 души бяха евакуирани превантивно заради преливане на река, а всички морски маршрути в Гибралтарския проток бяха затворени.

          Последствията от бурята се усещат и в Кастилия и Леон, където две сгради са се срутили – едната полуизоставена, а другата необитаема. За щастие, няма данни за пострадали.

          В Кантабрийските планини и района Санабрия в провинция Самора се очаква силен снеговалеж. В Авила и Сеговия е издадено предупреждение за снеготопене, а в южната част на Саламанка – за интензивни дъждове.

          Всички предупреждения са жълт код, с изключение на южната част на провинция Авила, където е обявен оранжев код с очаквани до 80 литра дъжд на квадратен метър за 12 часа.

