      сряда, 28.01.26
          ЦЕРН е уверен, че ще осигури милиардите за най-големия ускорител на частици в света

          28 януари 2026 | 03:11
          Снимка: banker.bg
          Красимир Попов
          Новият генерален директор на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) Марк Томсън заяви, че е уверен в осигуряването на необходимото финансиране за изграждането на най-големия ускорител на частици в света – проекта Future Circular Collider (FCC).

          ЦЕРН, базиран край Женева, има за цел да разкрие от какво е изградена Вселената и как функционира тя. Планираният FCC ще представлява пръстен с обиколка от 91 километра и средна дълбочина около 200 метра, в който ще се сблъскват протони.

          Според учените познатата материя съставлява едва около 5% от Вселената, докато останалите 95% са т.нар. тъмна материя и тъмна енергия, които досега не са наблюдавани пряко. Именно тяхната природа ще се опита да разкрие новият ускорител.

          „Този проект би започнал работа през втората половина на 40-те години на века“, заяви Томсън пред журналисти.

          Британският физик пое поста генерален директор на ЦЕРН на 1 януари. По думите му общата стойност на проекта е около 19,5 милиарда долара.

          „Около половината от сумата ще дойде от съществуващия бюджет, а за останалата част трябва да намерим допълнителни ресурси. Лично аз съм много оптимист, макар че това няма да е лесен процес“, уточни той.

          През декември за първи път в историята на ЦЕРН частни дарители поеха ангажимент да осигурят 1 милиард долара за проекта.

          „Те не очакват нищо в замяна – това е принос в името на науката“, подчерта Томсън.

          ЦЕРН има 25 държави членки, като Съветът на организацията трябва да вземе окончателно решение за реализацията на FCC през 2028 г.

          В момента най-големият ускорител на частици в света е Големият адронен колайдер (LHC)27-километров пръстен, разположен на около 100 метра под територията на Франция и Швейцария. Именно там през 2012 г. беше доказано съществуването на Хигс бозон – т.нар. „Божия частица“, което донесе Нобелова награда за физика през 2013 г. на Питър Хигс и Франсоа Енглер.

          Очаква се LHC да приключи работата си около 2040 г., като експериментите с него ще бъдат подновени през февруари след зимната пауза, преди съоръжението отново да бъде спряно през юни за мащабни подобрения.

