      сряда, 28.01.26
          16:32 „Нашата България": Това ли ще е партията на Радев?15:51 Андрей Гюров ОБЯВИ: Готов съм за служебен премиер, но при условие (ВИДЕО)11:51 Politico: Роберт Фицо е определил Тръмп като „опасен" след срещата им в Мар-а-Лаго10:00 Първа заявка на Радев: Пътят към ЕС минава през изгонване на олигархията от властта09:41 НА ЖИВО! Парламентът удължи заседанието си: Решават съдбата на КПК и промените в Сметната палата09:40 „Ройтерс": Германия подготвя Европа на две скорости, шест държави ще вземат решенията
          НачалоБългарияПолитика

          Андрей Гюров ОБЯВИ: Готов съм за служебен премиер, но при условие (ВИДЕО)

          28 януари 2026 | 15:51 23450
          Андрей Гюров ОБЯВИ: Готов съм за служебен премиер, но при условие (ВИДЕО)
          Чака се думата на Андрей Гюров, интересът е към него (НА ЖИВО)
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Готов съм при условие. Условието е честни избори.“ Това каза подуправителят на БНБ Андрей Гюров при въпроса ще заеме ли поста служебен премиер след срещата си с президента Илияна Йотова.

          По въпроса с висящото дело той допълни, че е получил подкрепа от Европейската централна банка.

          Подуправителят на БНБ Андрей Гюров влезе в сградата на „Дондуков“ 2 за разговор с държавния глава Илияна Йотова. Тя провежда консултациите за избор на служебен премиер с лицата от така наречената „домова книга“.

          Всички до този момент отказаха да заемат поста. Това са Рая Назарян, Димитър Радев, Петър Чобанов и Радослав Миленков. Най-големият интерес е насочен към Андрей Гюров, тъй като неговото име се спряга за бъдещ служебен премиер в общественото пространство от близо седмица. Експерти посочват, че проблемът при него е делото, което се води за конфликт на интереси.

          Лидерите от дясното пространство са категорични, че Гюров трябва да влезе в сградата на „Дондуков“ 1. На друго мнение обаче са представителите от управляващата коалиция, като основният им аргумент е пречката с въпросното дело.

          Надежда Йорданова: Служебният премиер да е максимално отдалечен от Пеевски Надежда Йорданова: Служебният премиер да е максимално отдалечен от Пеевски

          Вчера депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Надежда Йорданова призова бъдещият служебен министър-председател да бъде максимално отдалечен от Делян Пеевски. Припомняме обаче, че Гюров беше назначен за подуправител на БНБ по време на „сглобката“, когато ПП-ДБ и ГЕРБ бяха в коалиция, подкрепена от ДПС.

          „Евроком“ излъчва на живо решението на Андрей Гюров след срещата му с държавния глава.

