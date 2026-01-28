Андрей Гюров ОБЯВИ: Готов съм за служебен премиер, но при условие (ВИДЕО)

„Готов съм при условие. Условието е честни избори.“ Това каза подуправителят на БНБ Андрей Гюров при въпроса ще заеме ли поста служебен премиер след срещата си с президента Илияна Йотова.

По въпроса с висящото дело той допълни, че е получил подкрепа от Европейската централна банка.

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров влезе в сградата на „Дондуков“ 2 за разговор с държавния глава Илияна Йотова. Тя провежда консултациите за избор на служебен премиер с лицата от така наречената „домова книга“.

Всички до този момент отказаха да заемат поста. Това са Рая Назарян, Димитър Радев, Петър Чобанов и Радослав Миленков. Най-големият интерес е насочен към Андрей Гюров, тъй като неговото име се спряга за бъдещ служебен премиер в общественото пространство от близо седмица. Експерти посочват, че проблемът при него е делото, което се води за конфликт на интереси.

Лидерите от дясното пространство са категорични, че Гюров трябва да влезе в сградата на „Дондуков“ 1. На друго мнение обаче са представителите от управляващата коалиция, като основният им аргумент е пречката с въпросното дело.

Вчера депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Надежда Йорданова призова бъдещият служебен министър-председател да бъде максимално отдалечен от Делян Пеевски. Припомняме обаче, че Гюров беше назначен за подуправител на БНБ по време на „сглобката“, когато ПП-ДБ и ГЕРБ бяха в коалиция, подкрепена от ДПС.

„Евроком“ излъчва на живо решението на Андрей Гюров след срещата му с държавния глава.