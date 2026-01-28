Човек в критично състояние след стрелба с участието на Граничната полиция в Аризона

Един човек е в критично състояние след стрелба с участието на служители на американската Гранична полиция на САЩ в щата Аризона, на около 15 километра северно от границата между САЩ и Мексико.

- Реклама -

Инцидентът е станал около 7:30 ч. местно време в южната част на окръг Пима, в района на пътя West Arivaca Road. Пострадалият, чиято самоличност не се съобщава, е бил прострелян и транспортиран в критично състояние.

Няма данни за ранени служители на реда, а обстоятелствата около стрелбата засега остават неясни.

От шерифската служба на окръг Пима съобщиха, че ФБР е поискало съдействие по разследването на стрелбата, в която е участвал агент на Граничната полиция в района на Аривакa – населено място на около 14 километра северно от границата.

Медицинска помощ е оказана на място, след което пострадалият е бил транспортиран с медицински хеликоптер до регионален травматологичен център.

От шерифската служба уточниха, че се води паралелно разследване относно употребата на сила. Говорител на ФБР потвърди, че лицето е било задържано и разследването продължава, без да предоставя допълнителни подробности.