      сряда, 28.01.26
          Даниел Митов назначи Явор Серафимов за заместник-главен секретар на МВР

          Той ще продължи да ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари

          28 януари 2026 | 16:49
          Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов за заместник-главен секретар на МВР е назначен главен комисар Явор Серафимов.

          И на новата си длъжност той ще продължи да ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари, съобщиха от пресцентъра на МВР.

          Изваждането на България от т. нар. „сив“ списък на страните, поставени „под засилено наблюдение“ от Специалната група за финансови действия (FATF) е сред основните приоритети на МВР и на правителството.

          Държавите в този списък на FATF са под засилено наблюдение заради „недостатъчен капацитет в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма“. България попадна в него през октомври 2023 г.

          Междуведомствената структурата, ръководена от главен комисар Серафимов, бе създадена по предложение на МВР и в края на 2025 г. МС прие постановление за формирането й.

          Целта на специализираната група е да обедини ресурсите и усилията на компетентните правоприлагащи структури на Министерството на вътрешните работи (ГДНП, ГДБОП), Агенция „Митници“ и НАП към Министерството на финансите и Държавната агенция „Национална сигурност“ в противодействието на изпирането на пари.

          Явор Серафимов е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП.

          От май 2025 г. до момента бе заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.

