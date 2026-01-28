Държавата поема собствеността върху Амфитеатъра на Сердика

С решение на Министерски съвет „Античният театър и Амфитеатърът на Сердика“ стават държавна собственост. Целта е дългосрочното опазване на археологическата групова недвижима културна ценност с изключителна научна и културна стойност.

Имотът досега е бил собственост на Български енергиен холдинг ЕАД. В замяна на него на дружеството ще бъде предоставен равностоен имот в столичния район „Витоша“.

Министърът на културата в оставка Мариян Бачев съобщи по време на брифинг, че археологическият комплекс ще бъде съхранен, реставриран и реконструиран.

„Се слага край на една 20-годишна сага“,

подчерта Бачев, като допълни, че решението разсейва всички „спекулации” дали върху археологическите находки ще се строи.

С решението на Министерския съвет се създават условия културната ценност с категория „национално значение“ да премине в държавна собственост, което гарантира нейното дългосрочно опазване, съхранение и управление в обществен интерес.

На същото заседание правителството е взело и решение за разширяване на придобиването на няколко имота за нуждите на Народен театър „Иван Вазов”. Те ще се използват за складови помещения и производствена база.

Мариян Бачев обърна внимание и на още едно важно решение – Центърът за подводна археология да бъде преобразуван в Институт за подводно наследство от категория тип 2. По този начин структурата ще функционира под егидата на ЮНЕСКО, като предстои ратификация на решението от Народното събрание.