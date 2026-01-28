Депутатите приеха: Всеки може да помогне на изпаднал в сърдечна смърт

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за здравето, предложени от Александър Симидчиев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ и Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, с които се урежда възможността за ползване на така наречените автоматични дефибрилатори, които се намират на обществени места, като метростанции, жп гари, молове, предприятия и на други места.

- Реклама -

Това са уреди, които се поставят на човека, изпаднал в сърдечна смърт и могат да възстановят сърдечната му дейност.

Досега е било регламентирано това да може да се направи от медицинско лице като „медицинска помощ“ и така човекът, който се опитва да помогне, е можел да бъде подведен под отговорност, ако опитът му се окаже безуспешен и в крайна сметка изпадналият в сърдечна смърт почине.

С приетите промени се създават условия за внедряване и функциониране на ефективни програми за автоматична дефибрилация територията на Република България.

Създават се и условия за насърчаване и стимулиране на ефективно обучение и информираност на персонал и граждани за прилагане на принципите на първа помощ.

Какво представлява кардиопулмонална ресусцитация?

Кардиопулмонална ресусцитация трябва да се извърши веднага на всяко лице, което е в безсъзнание и е установено, че няма сърдечен ритъм.

Тя е животоспасяваща и се прилага при инфаркт, давене, душене и други инциденти, при които дишането или сърдечният ритъм са спрели.

Тя представлява сърдечен масаж и обдишване. Прилага се с цел възстановяване на спонтанното кръвообращение и дишането на пострадалия, докато бъдат взети други мерки, включително транспортиране в болнично заведение.