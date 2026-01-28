Детройт удари Денвър в отсъствието на Йокич

Денвър Нъгетс загуби домакинството си срещу Детройт Пистънс със 107:109 точки по време на среща от редовния сезон в НБА. Срещата се проведе в „Бол Арена“ в Денвър пред 19 734 зрители по трибуните.

За домакините не игра суперзвездата Никола Йокич, което се отрази и на представянето на Нъгетс. В негово отсъствие най-много точки отбеляза Джамал Мъри. Канадецът завърши с „дабъл-дабъл“ от 24 точки и 10 асистенции. Кейд Кънингам също вкара повече от 10 точки и асистенции – 22 пункта и 11 подавания, но за победителите.

Детройт е лидер в Източната конференция с актив от 34 успеха и 11 поражения. Денвър са 3-ти на Запад с баланс 31-16.

Резултатите от НБА

Вашингтон – Портланд 115:111

Ню Йорк – Сакраменто 103:87

Филаделфия – Милуоки 139:122

Оклахома Сити – Ню Орлиънс 104:95

Денвър – Детройт 107:109

Финикс – Бруклин 106:102

Юта – Лос Анджелис Клипърс 103:115