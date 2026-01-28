НА ЖИВО
          Детройт удари Денвър в отсъствието на Йокич

          Срещата завърши при резултат 107:109 точки

          28 януари 2026 | 10:22
          Снимка: www.facebook.com/detroitpistons
          Денвър Нъгетс загуби домакинството си срещу Детройт Пистънс със 107:109 точки по време на среща от редовния сезон в НБА. Срещата се проведе в „Бол Арена“ в Денвър пред 19 734 зрители по трибуните. 

          За домакините не игра суперзвездата Никола Йокич, което се отрази и на представянето на Нъгетс. В негово отсъствие най-много точки отбеляза Джамал Мъри. Канадецът завърши с „дабъл-дабъл“ от 24 точки и 10 асистенции. Кейд Кънингам също вкара повече от 10 точки и асистенции – 22 пункта и 11 подавания, но за победителите. 

          Детройт е лидер в Източната конференция с актив от 34 успеха и 11 поражения. Денвър са 3-ти на Запад с баланс 31-16.

          Резултатите от НБА

          Вашингтон – Портланд 115:111

          Ню Йорк – Сакраменто 103:87

          Филаделфия – Милуоки 139:122

          Оклахома Сити – Ню Орлиънс 104:95

          Денвър – Детройт 107:109

          Финикс – Бруклин 106:102

          Юта – Лос Анджелис Клипърс 103:115

