Димитър Щерев: 15% от газта трябва да бъде съхранявана в хранилището в Чирен

Това каза енергийният експерт Димитър Щерев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Щерев обясни, че хранилището в Чирен е буфер, в който се съхранява газ, останал от разликите в ползването през лятото и зимата. Той посочи, че тези запаси от газ са за определен период от време и с ползването съответно намаляват.
Експертът изрази разочарованието си от това, че през последните години, с цел да се направят икономии, са разработени проекти, според които сондажите по-евтини и съответно по-малко ефективни.
