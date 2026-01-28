Димитър Щерев: 15% от газта трябва да бъде съхранявана в хранилището в Чирен

„Последното разширение на газовото хранилище в Чирен не съответства на каквито и да е проекти, правени дотогава.“

Това каза енергийният експерт Димитър Щерев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Щерев обясни, че хранилището в Чирен е буфер, в който се съхранява газ, останал от разликите в ползването през лятото и зимата. Той посочи, че тези запаси от газ са за определен период от време и с ползването съответно намаляват.

„Около 15-16% от консумацията на природен газ в дадена държава трябва да бъде съхранявана в такива обекти, наречени подземни газови хранилища“, посочи още гостът.

Експертът изрази разочарованието си от това, че през последните години, с цел да се направят икономии, са разработени проекти, според които сондажите по-евтини и съответно по-малко ефективни.