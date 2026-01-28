НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:32 „Нашата България“: Това ли ще е партията на Радев?15:51 Андрей Гюров ОБЯВИ: Готов съм за служебен премиер, но при условие (ВИДЕО)11:51 Politico: Роберт Фицо е определил Тръмп като „опасен“ след срещата им в Мар-а-Лаго10:00 Първа заявка на Радев: Пътят към ЕС минава през изгонване на олигархията от властта09:41 НА ЖИВО! Парламентът удължи заседанието си: Решават съдбата на КПК и промените в Сметната палата09:40 „Ройтерс“: Германия подготвя Европа на две скорости, шест държави ще вземат решенията
          НачалоБългарияИкономика

          Димитър Щерев за „Чирен“: Има стари сондажи на 65 години

          По думите му увеличаването на налягането в хранилището крие реални рискове, ако не се анализира умората на материала.

          28 януари 2026 | 19:06 230
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Дългогодишният енергиен експерт Димитър Щерев, който е посветил 27 години от професионалния си път на „Булгартрансгаз“, отправи сериозни предупреждения относно състоянието и плановете за разширение на подземното газохранилище „Чирен“. В студиото на предаването „Делници“ по телевизия „Евроком“ Щерев разкри притеснителни детайли за управленски решения, които са довели до напускането му на дружеството преди шест месеца.

          - Реклама -

          Магистърът по хидрогеология и инженерна геология, завършил в Москва и специализирал в Германия, Ирландия и Исландия, изрази категорично несъгласие с промените в ключови проекти. Според него в последните години са направени опити за икономии, които компрометират безопасността на стратегическото съоръжение.

          „Получиха се много големи разхождения… в последните няколко години, където бяха изопачени редица проекти за разширение“, заяви Щерев.

          Той подчерта, че първоначалните планове са предвиждали специфични наклонено насочени сондажи, съобразени с геоложките особености на колектора, но тези решения впоследствие са били променени.

          Жечо Станков инспектира готовността на ЕРП-тата за зимния сезон и празниците Жечо Станков инспектира готовността на ЕРП-тата за зимния сезон и празниците

          „Всичко това беше изменено с печалната така и неприятна цел да се икономисат някакви средства. Но това не бяха икономии, това беше едно осакатяване на конструкцията на сондажа“, категоричен е експертът.

          Рискове за старата инфраструктура

          Един от най-сериозните проблеми, които Щерев изтъкна, е състоянието на съществуващите сондажи, част от които са на възраст 64–65 години. По думите му увеличаването на налягането в хранилището крие реални рискове, ако не се анализира умората на материала.

          „Хубаво, новите сондажи ще издържат, но старите, които са на 58, 60, 63, 65 години, нищо такова не се прави“, обясни той.

          Щерев предупреди, че при повишаване на налягането до 120–130 бара целостта на старите тръби и циментови връзки е под въпрос, което може да доведе до сериозни инциденти.

          Скептицизъм към Вертикалния газов коридор

          По темата за газовата свързаност в региона, експертът изрази скептицизъм относно реалния капацитет на Вертикалния газов коридор да задоволи нуждите на Централна и Източна Европа след спирането на руските доставки.

          Според неговите изчисления потреблението на осемте засегнати държави възлиза на 40–45 млрд. куб. м, което гръцката газопреносна система трудно може да покрие технически.

          TPAO води преговори с Chevron за партньорство в проучване на нефт и газ TPAO води преговори с Chevron за партньорство в проучване на нефт и газ

          „Ние сега вървим в един омагьосан кръг от по-тесни, по-малки диаметри към по-широки. Това са неща, които ще създават проблеми в хидравликата на цялата тая газопреносна система“, коментира Щерев.

          Държавни инвестиции в проучвания в Черно море

          Щерев коментира и решението на държавата да инвестира около 170 млн. евро в проучвателни дейности в блок „Хан Аспарух“ в Черно море. Той определи този ход като „странен“ и противоречащ на световните практики, при които търговският риск се поема от частни компании, а не от държавата.

          „За мен са излишни пари, дадени“, заяви експертът.

          Той постави и икономически въпрос, свързан с евентуален добив:

          „Ако там се открие, дай Боже, колко ще струва този газ на българския бряг?“

          Според Щерев подобни решения изискват много по-задълбочен икономически анализ, преди да се влагат значителни публични средства.

          Дългогодишният енергиен експерт Димитър Щерев, който е посветил 27 години от професионалния си път на „Булгартрансгаз“, отправи сериозни предупреждения относно състоянието и плановете за разширение на подземното газохранилище „Чирен“. В студиото на предаването „Делници“ по телевизия „Евроком“ Щерев разкри притеснителни детайли за управленски решения, които са довели до напускането му на дружеството преди шест месеца.

          - Реклама -

          Магистърът по хидрогеология и инженерна геология, завършил в Москва и специализирал в Германия, Ирландия и Исландия, изрази категорично несъгласие с промените в ключови проекти. Според него в последните години са направени опити за икономии, които компрометират безопасността на стратегическото съоръжение.

          „Получиха се много големи разхождения… в последните няколко години, където бяха изопачени редица проекти за разширение“, заяви Щерев.

          Той подчерта, че първоначалните планове са предвиждали специфични наклонено насочени сондажи, съобразени с геоложките особености на колектора, но тези решения впоследствие са били променени.

          Жечо Станков инспектира готовността на ЕРП-тата за зимния сезон и празниците Жечо Станков инспектира готовността на ЕРП-тата за зимния сезон и празниците

          „Всичко това беше изменено с печалната така и неприятна цел да се икономисат някакви средства. Но това не бяха икономии, това беше едно осакатяване на конструкцията на сондажа“, категоричен е експертът.

          Рискове за старата инфраструктура

          Един от най-сериозните проблеми, които Щерев изтъкна, е състоянието на съществуващите сондажи, част от които са на възраст 64–65 години. По думите му увеличаването на налягането в хранилището крие реални рискове, ако не се анализира умората на материала.

          „Хубаво, новите сондажи ще издържат, но старите, които са на 58, 60, 63, 65 години, нищо такова не се прави“, обясни той.

          Щерев предупреди, че при повишаване на налягането до 120–130 бара целостта на старите тръби и циментови връзки е под въпрос, което може да доведе до сериозни инциденти.

          Скептицизъм към Вертикалния газов коридор

          По темата за газовата свързаност в региона, експертът изрази скептицизъм относно реалния капацитет на Вертикалния газов коридор да задоволи нуждите на Централна и Източна Европа след спирането на руските доставки.

          Според неговите изчисления потреблението на осемте засегнати държави възлиза на 40–45 млрд. куб. м, което гръцката газопреносна система трудно може да покрие технически.

          TPAO води преговори с Chevron за партньорство в проучване на нефт и газ TPAO води преговори с Chevron за партньорство в проучване на нефт и газ

          „Ние сега вървим в един омагьосан кръг от по-тесни, по-малки диаметри към по-широки. Това са неща, които ще създават проблеми в хидравликата на цялата тая газопреносна система“, коментира Щерев.

          Държавни инвестиции в проучвания в Черно море

          Щерев коментира и решението на държавата да инвестира около 170 млн. евро в проучвателни дейности в блок „Хан Аспарух“ в Черно море. Той определи този ход като „странен“ и противоречащ на световните практики, при които търговският риск се поема от частни компании, а не от държавата.

          „За мен са излишни пари, дадени“, заяви експертът.

          Той постави и икономически въпрос, свързан с евентуален добив:

          „Ако там се открие, дай Боже, колко ще струва този газ на българския бряг?“

          Според Щерев подобни решения изискват много по-задълбочен икономически анализ, преди да се влагат значителни публични средства.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Арх. Иван Шишков: Няма никакви ясни правила за строителния бранш

          Златина Петкова -
          "Няма никакви ясни правила за строителния бранш. раздаването на инхаус поръчките на магистрала "Хемус" означава, че по най-непрозрачния начин някой чиновник или някой...
          Култура

          Невероятните деца от Детския танцов фолклорен ансамбъл „Славей“ – Надежда във „Вечните песни на България“

          Никола Павлов -
          На 31 януари от 20:00 часа по телевизия Евроком в предаването „Вечните песни на България“ ще гостуват невероятните деца от Детския танцов фолклорен ансамбъл...
          Култура

          Лилия Стоянова – гласът на публиката на „Пирин Фолк“ във „Вечните песни“

          Никола Павлов -
          Тази неделя, 1 февруари, от 20:00 часа по телевизия Евроком зрителите ще гледат специално издание на предаването „Вечните песни“, посветено на Лилия Стоянова –...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions