Дългогодишният енергиен експерт Димитър Щерев, който е посветил 27 години от професионалния си път на „Булгартрансгаз“, отправи сериозни предупреждения относно състоянието и плановете за разширение на подземното газохранилище „Чирен“. В студиото на предаването „Делници“ по телевизия „Евроком“ Щерев разкри притеснителни детайли за управленски решения, които са довели до напускането му на дружеството преди шест месеца.
Магистърът по хидрогеология и инженерна геология, завършил в Москва и специализирал в Германия, Ирландия и Исландия, изрази категорично несъгласие с промените в ключови проекти. Според него в последните години са направени опити за икономии, които компрометират безопасността на стратегическото съоръжение.
Той подчерта, че първоначалните планове са предвиждали специфични наклонено насочени сондажи, съобразени с геоложките особености на колектора, но тези решения впоследствие са били променени.
Рискове за старата инфраструктура
Един от най-сериозните проблеми, които Щерев изтъкна, е състоянието на съществуващите сондажи, част от които са на възраст 64–65 години. По думите му увеличаването на налягането в хранилището крие реални рискове, ако не се анализира умората на материала.
Щерев предупреди, че при повишаване на налягането до 120–130 бара целостта на старите тръби и циментови връзки е под въпрос, което може да доведе до сериозни инциденти.
Скептицизъм към Вертикалния газов коридор
По темата за газовата свързаност в региона, експертът изрази скептицизъм относно реалния капацитет на Вертикалния газов коридор да задоволи нуждите на Централна и Източна Европа след спирането на руските доставки.
Според неговите изчисления потреблението на осемте засегнати държави възлиза на 40–45 млрд. куб. м, което гръцката газопреносна система трудно може да покрие технически.
Държавни инвестиции в проучвания в Черно море
Щерев коментира и решението на държавата да инвестира около 170 млн. евро в проучвателни дейности в блок „Хан Аспарух“ в Черно море. Той определи този ход като „странен“ и противоречащ на световните практики, при които търговският риск се поема от частни компании, а не от държавата.
Той постави и икономически въпрос, свързан с евентуален добив:
Според Щерев подобни решения изискват много по-задълбочен икономически анализ, преди да се влагат значителни публични средства.