Димитър Стоянов с остри критики към Плевнелиев

Димитър Стоянов, секретар на президента (2017-2026) Румен Радев по сигурност и отбрана и бивш служебен министър

- Реклама -

Бившият президент Росен Плевнелиев отново реши да напомни за себе си. Между прозрения с геополитически измерения, той блесна и с гениалното умозаключение, че Румен Радев бил “абдикирал” и това било “сериозно падение на българската демокрация”.

За сведение на г-н Плевнелиев, абдикират монарсите. В българската конституция е заложена възможност държавният глава да подаде оставка. Нещо, което Румен Радев направи по буквата на закона.

Колкото до падението на демокрацията, явно стандартите на бившия президент са доста особени. Не си спомням г-н Плевнелиев да е правил изказвания в този смисъл при скандалите около последния парламентарен вот. Нима решението на Конституционния съд за обявяване избора на 16 народни представители за незаконен не е падение на демокрацията? Или грозните циркове около местния вот в Пазарджик не бяха друго сериозно падение?

Да, тогава г-н Плевнелиев замълча. Както замълча и в много, много други моменти. Няма как да хапе ръката, която го избута до поста на президент.

Румен Радев посочи пред Конституционния съд, че мотивите за неговата оставка са изложени в обръщението му към нацията от 19 януари 2026 г. Съмнявам се, че на г-н Плевнелиев му стига смелостта да коментира конкретно това, което Румен Радев заяви. И за кукловодите, и за олигарсите, и за бухалките.

Казвал съм го веднъж, ще го повторя пак – през 2011 г. Борисов и магаре да бе завързал и него щяха да изберат за президент. Това бе лесната част. Трудно е да бъдеш достоен за поста. А г-н Плевнелиев не пропуска шанс да докаже, че не бе за там.