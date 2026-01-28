Екранът като бавачка: кога удобството се превръща в риск за детското развитие

Най-малките деца се оказват сред най-активните потребители на дигитални устройства, а последиците от това все по-често тревожат специалистите. В опит да се противодейства на екранната зависимост, поведенческите проблеми и социалната изолация, в Бургас започва инициативата „Училище за родители“. В нея психолози и социални работници ще работят не с децата, а с техните родители – как да ги ориентират и предпазят в дигиталната среда.
Специалистите напомнят, че аутизмът е неврологично разстройство, което обикновено се проявява в първите три години от живота. Именно тогава често се допуска една от най-сериозните грешки – детето да бъде оставяно дълго време пред екран на телефон, таблет или телевизор, за да се осигури тишина и спокойствие. Това обаче може да постави началото на тежка екранна зависимост, която да се отрази негативно върху поведението и развитието му.
Според експертите тези кризи често прерастват в агресия, прояви на насилие, забавяне на говора, както и проблеми във физическото и емоционалното развитие. При по-големите деца и тийнейджърите рискът включва и депресивни състояния. Механичното скролване по екрана постепенно измества вниманието и реалния контакт със заобикалящия свят.
Психолозите подчертават, че решението не е в строгите забрани. Напротив – ключово е родителите да поддържат активна връзка с децата си, да присъстват в ежедневието им и да общуват, вместо да разчитат на контрол чрез ограничения. Екраните въздействат силно чрез т.нар. синя светлина, която може да промени възприятията и поведението на детето.
Електронните игри също крият рискове – те могат да нарушат усещането за ден и нощ, както и границата между реалния и виртуалния свят.
Психологът Яна Христова посочва, че се е сблъсквала с тежки случаи на екранна зависимост при хора от всички възрасти – включително и при възрастни. Работила е и с деца с увредено зрение, психика и нарушени възприятия за околната среда.
Според специалистите ограничаването на времето пред екрана трябва да става не чрез забрани, а чрез алтернативи – спорт, разходки, пътувания и образователни игри, които насърчават реалното общуване и развитието на детето.