      сряда, 28.01.26
          Начало Спорт Тенис

          Елена Рибакина подчини Ига Швьонтек в два сета

          В следващата фаза победителката очаква Джесика Пегула.

          28 януари 2026 | 10:43
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Елена Рибакина достигна до 1/2-финалите на Australian Open след отлична победа над Ига Швьонтек със 7-5, 6-1 в Мелбърн. 

          Представителката на Казахстан спечели осем от последните девет гейма в мача и по този начин за втори път стигна до предпоследната фаза в Мелбърн.

          Рибакина вече има 18 победи в последните си 19 мача. Освен това триумфира в първия „мейджър“ четвъртфинал от Уимбълдън 2024 насам.

          Рибакина пласира повече асове (11-3) и печеливши удари (25-10), а освен това направи по-малко непредизвикани грешки (19-25). Финалистката в турнира за 2023 г. спечели 79% от точките си на първи сервис (23/29) и реализира четири от осемте си шанса за пробив (57%), докато Швьонтек оползотвори един от своите четири брейкбола (25%).

          В следващата фаза Елена Рибакина очаква Джесика Пегула.

