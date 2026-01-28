Естония въвежда изкуствен интелект в училище: ChatGPT вече е част от класната стая

Естония, страната с най-високи резултати по системата PISA в Европа, прави нова крачка в образованието, като става първата държава, която въвежда обучение с изкуствен интелект на национално ниво. Всички ученици от 10-и и 11-и клас получават достъп до специално разработена за училища версия на ChatGPT.

- Реклама -

Основната цел е да се насърчат творческото и критичното мислене на учениците, както и да се облекчи работата на учителите. Как това изглежда на практика показва една държавна гимназия в Талин, където часовете по немски език вече се провеждат с помощта на изкуствен интелект.

В училището се използва образователната версия ChatGPT Edu, програмирана специално за обучение и предлагаща функции като персонализирано учене. За учениците обаче работата с изкуствен интелект не е нещо ново.

„Използвам ChatGPT, за да си улесня задачите. Ако по математика не знам как да реша дадена задача, питам ChatGPT: „Можеш ли да ми го обясниш?“ Ако все още е твърде трудно, питам: „Можеш ли да ми го обясниш на ниво гимназия?““, разказва ученичка.

Естония вече е сред водещите държави в използването на изкуствен интелект – един на всеки четирима естонци активно използва ChatGPT. Властите смятат, че тази стъпка ще подготви младите хора за професиите на бъдещето. Учителката по немски език Кармен Кизел вижда потенциала, но и ограниченията на технологията.

„Ако оставите ученикът да търси отговор на въпрос, ИИ просто ще му го даде. Задачите трябва да са внимателно подготвени, така че той да подпомага ученето, а не да го замества. Това означава повече предварителна работа за учителя. И ако си мислите, че самият изкуствен интелект предлага добри методи на преподаване — не е така. Учителят трябва много внимателно да обмисли как да структурира урока, така че ИИ действително да носи добавена стойност“, обясни Кизел.

Според образователния технолог Ема Лооре Синитам много учители все още не разполагат с нужните умения, за да използват ефективно изкуствения интелект в класната стая. Засега технологията по-често служи за планиране на уроци, отколкото за директно преподаване.

„Много от учителите в нашето училище казват: „Нямам идея какво да правя в час. Просто влизат в ChatGPT, искат план на урок, получават нещо оттам и така знаят откъде да започнат да изграждат урока си. По този начин наистина помага“, смята Синитам.

В същото време тя подчертава, че изкуственият интелект може да освободи време за по-задълбочени дискусии в клас, като поема отговорите на базови въпроси. Това обаче изисква учениците да развиват умения за самостоятелно учене и дигитална грамотност.

„Миналата седмица ни казаха да не въвеждаме ценна лична информация там, но само малка част от нас го чуха — може би 30 до 50 души, а не цялото училище. Това е нещо, което трябва да се обсъжда повече“, смята ученичка.

От OpenAI уточняват, че разговорите и каченото съдържание в ChatGPT Edu не се използват за обучение на моделите. Данните са криптирани, което е съществена разлика спрямо безплатната версия на платформата.