Еврокомисията: съдебните промени в Сърбия са сериозна стъпка назад по пътя към ЕС

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че приемането на съдебни закони в сръбския парламент, които ограничават независимостта на съдебната власт, представлява сериозен регрес в европейската интеграция на Сърбия, съобщи телевизия N1.

„В момент, когато процесът на разширяване е в силен подем, а Черна гора и Албания постигат бърз напредък, Сърбия рискува да поеме в противоположна посока. Това не е, което искаме", написа Кос в социалната мрежа X.

Приети спорни изменения в съдебното законодателство

На 28 януари сръбският парламент прие пакет от изменения в съдебни закони, предложени от депутата от Сръбската прогресивна партия Углеша Мърдич. Сред тях са:

Закон за изменения и допълнения на Закона за седалищата и териториите на съдилищата и прокуратурите

Закон за изменения на Закона за Висшия прокурорски съвет

Закон за изменения и допълнения на Закона за организацията и компетентността на държавните органи за борба с високотехнологичната престъпност

Закон за изменения и допълнения на Закона за прокуратурата

Закон за изменения на Закона за съдиите

Остра реакция от професионалната общност

Професионалната юридическа общност реагира остро, определяйки начина на приемане на законите като „блицкриг“ срещу съдебната власт. По думите на експерти:

Важно:

Над половината от прокурорите в Прокуратурата за организирана престъпност рискуват да бъдат освободени

Текущи дела може да бъдат забавени или блокирани

Подкопава се принципът на независимост на съдебната система

Призив за стачка

Съюзът на съдебната власт в Сърбия призова съдиите и прокурорите да обявят незабавна стачка, като форма на протест в защита на независимостта на съдебната система и върховенството на закона.

Реакцията на Европейската комисия идва в момент, когато Сърбия официално заявява ангажимент към европейския път, но предприетите законодателни действия пораждат сериозни съмнения относно реалната ѝ готовност за напредък към членство в ЕС.