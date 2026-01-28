НА ЖИВО
          Европа

          Европа на три скорости: България – регион, не държава?

          28 януари 2026 | 20:55
          В разговор в предаването „Контра“ Георги Сайков коментира информация на Reuters за идея решенията в ЕС да се концентрират в шест държави. По думите му това официализира неравенството в Съюза.

          България вече не се третира като държава, а като регион“, заяви Сайков и допълни, че страната е „на трета скорост, ако не и на задна“.

          Той критикува задлъжняването и икономическия модел на ЕС: „Живеем зле, но на кредит, който ще плащат децата ни“. Според него ЕС се превръща в „корпоративен съюз“, управляван от финансови и военни интереси.

          Особено тревожна, по думите му, е милитаризацията: „Войната е последният инструмент за спасяване на една фалираща система“. Сайков предупреди, че България рискува пълна загуба на суверенитет без обществена съпротива.

