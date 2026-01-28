Европейската прокуратура изправя пред съда бившия кмет на Варна – Иван Портних

В Софийския градски съд започва делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. Процесът е образуван по обвинителен акт на Европейската прокуратура.

Освен Портних, на подсъдимата скамейка застават още бившият областен управител на Варна Стоян Пасев, както и двама служители на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Четиримата са обвинени в измама, свързана с проект за реконструкция на рибарско пристанище, което според разследването реално не е съществувало.

По данни на обвинението подсъдимите са участвали във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Целта, посочена в обвинителния акт, е била неправомерно да бъдат получени 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейски фонд за морско дело и рибарство.