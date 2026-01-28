НА ЖИВО
          Еврото премина 1,20 долара на фона на отслабващия щатски долар и изказвания на Тръмп

          28 януари 2026 | 00:47 90
          Снимка: Shutter Stock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Еврото поскъпна над 1,20 щатски долара за първи път от 2021 г. насам, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп даде да се разбере, че не е обезпокоен от поевтиняването на американската валута.

          Тръмп заяви, че доларът „се справя отлично“, коментар, който пазарите интерпретираха като сигнал за липса на намерение за защита на курса му. Това доведе до рязко понижение на стойността на щатската валута спрямо еврото и други основни валути.

          Американският долар е под допълнителен натиск и заради опасенията на инвеститорите, че нарастващият конфликт в Конгреса около действията на Белия дом срещу нелегалната имиграция може да увеличи риска от ново спиране на работата на федералното правителство. Подобен сценарий би имал негативни последици както за икономиката, така и за доверието към американските институции.

          Покачването на еврото отразява и по-широките очаквания на пазарите за разминаване в икономическите и фискалните политики от двете страни на Атлантика, като част от инвеститорите пренасочват капитали към европейски активи в търсене на по-голяма стабилност.

