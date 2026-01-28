НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 28.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:32 „Нашата България“: Това ли ще е партията на Радев?15:51 Андрей Гюров ОБЯВИ: Готов съм за служебен премиер, но при условие (ВИДЕО)11:51 Politico: Роберт Фицо е определил Тръмп като „опасен“ след срещата им в Мар-а-Лаго10:00 Първа заявка на Радев: Пътят към ЕС минава през изгонване на олигархията от властта09:41 НА ЖИВО! Парламентът удължи заседанието си: Решават съдбата на КПК и промените в Сметната палата09:40 „Ройтерс“: Германия подготвя Европа на две скорости, шест държави ще вземат решенията
          НачалоБългарияПравосъдие

          Фалстарт: Съдът върна обвинителния акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

          Софийският градски съд върна обвинителния акт на Европейската прокуратура, след като установи съществени процесуални нарушения и противоречия в обвинителната теза

          28 януари 2026 | 17:35 660
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. По време на днешното разпоредително заседание Софийският градски съд върна обвинителния акт на Европейската прокуратура, след като установи съществени процесуални нарушения и противоречия в обвинителната теза.

          - Реклама -

          Освен Портних, подсъдими по делото са бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Обвинението е за измама, свързана с проект за реконструкция на несъществуващо рибарско пристанище.

          Европейската прокуратура изправя пред съда бившия кмет на Варна – Иван Портних Европейската прокуратура изправя пред съда бившия кмет на Варна – Иван Портних

          Според прокуратурата четиримата са фалшифицирали документи и са предоставили невярна информация, с цел незаконно получаване на 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

          По повдигнатото обвинение предвиденото наказание е до пет години лишаване от свобода. Връщането на обвинителния акт означава, че делото не може да продължи по същество, докато констатираните процесуални пропуски не бъдат отстранени.

          Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. По време на днешното разпоредително заседание Софийският градски съд върна обвинителния акт на Европейската прокуратура, след като установи съществени процесуални нарушения и противоречия в обвинителната теза.

          - Реклама -

          Освен Портних, подсъдими по делото са бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Обвинението е за измама, свързана с проект за реконструкция на несъществуващо рибарско пристанище.

          Европейската прокуратура изправя пред съда бившия кмет на Варна – Иван Портних Европейската прокуратура изправя пред съда бившия кмет на Варна – Иван Портних

          Според прокуратурата четиримата са фалшифицирали документи и са предоставили невярна информация, с цел незаконно получаване на 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

          По повдигнатото обвинение предвиденото наказание е до пет години лишаване от свобода. Връщането на обвинителния акт означава, че делото не може да продължи по същество, докато констатираните процесуални пропуски не бъдат отстранени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Правната комисия прие и на второ четене в страните извън ЕС да се разкриват до 20 секции

          Росица Николаева -
          С 10 гласа „За“, 6 „Против“ и един „Въздържал се“ Комисията по конституционни и правни въпроси в 51-ото Народно събрание прие и на второ четене предложението...
          Общество

          Димитър Щерев: 15% от газта трябва да бъде съхранявана в хранилището в Чирен

          Златина Петкова -
          "Последното разширение на газовото хранилище в Чирен не съответства на каквито и да е проекти, правени дотогава." Това каза енергийният експерт Димитър Щерев, който беше...
          Наука и Технологии

          Правителството одобри разкриването на Институт по криптоикономика и блокчейн в УНСС

          Михаил Георгиев -
          Правителството взе решение за разкриване на нова академична структура в рамките на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – Институт по криптоикономика, блокчейн...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions