Фалстарт: Съдът върна обвинителния акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Фалстарт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. По време на днешното разпоредително заседание Софийският градски съд върна обвинителния акт на Европейската прокуратура, след като установи съществени процесуални нарушения и противоречия в обвинителната теза.

Освен Портних, подсъдими по делото са бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Обвинението е за измама, свързана с проект за реконструкция на несъществуващо рибарско пристанище.

Според прокуратурата четиримата са фалшифицирали документи и са предоставили невярна информация, с цел незаконно получаване на 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

По повдигнатото обвинение предвиденото наказание е до пет години лишаване от свобода. Връщането на обвинителния акт означава, че делото не може да продължи по същество, докато констатираните процесуални пропуски не бъдат отстранени.